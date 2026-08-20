「幼なじみだから、言えなかった」――韓国で人気を集めたBLウェブ小説を実写化した韓国ドラマ『Summertime』が、28日0時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。

本作は、生まれた頃から兄弟のように過ごしてきた男子高校生2人が、友情と恋愛の狭間で揺れながら成長していく青春ラブストーリー。高校3年生の夏を舞台に、幼なじみだからこそ気づけなかった特別な感情と、少しずつ変化していく2人の距離を描く。

転校生の登場で揺らぎ始める幼なじみ2人の関係

成績優秀な高校3年生のチャ・ドヒョンと、幼なじみのヨ・ウノは、生まれた頃からずっと一緒に過ごしてきた兄弟のような間柄。

そんな2人の関係に変化をもたらすのが、ウノのクラスに転校してきたクォン・イヒョンだ。クラスメートにからかわれていたイヒョンは、ウノに助けられたことをきっかけに心を開き、次第に親しくなっていく。

その姿を目にしたドヒョンは、これまで感じたことのない戸惑いや嫉妬を抱くように。ウノとイヒョンが話しているだけでも心穏やかではいられず、とげのある言葉を投げつけてしまう。

そして、イヒョンからウノのことが好きなのかと聞かれたドヒョンは、「あいつは俺のものだ」と言い放つ。

幼なじみだからこそ気づくことのできなかった思いが、友情とは異なる感情へ変わっていく。制服姿で過ごす学生時代から大人へと歩みを進める過程とともに、夏ならではの空気や季節感を織り交ぜながら、2人の揺れる心情を描いていく。

新人ソン・インホ×キム・ドミンが幼なじみに

チャ・ドヒョンを演じるのは、新人俳優のソン・インホ。成績優秀で教師からの信頼も厚い優等生でありながら、幼なじみに抱く特別な感情に戸惑う高校生を演じる。

一方、一見不真面目ながら、誰よりも優しい心を持つヨ・ウノ役には、『アスダル年代記』でデビューし、『TWENTY×TWENTY～ハタチの恋～』などに出演したキム・ドミン。

さらに、クォン・イヒョン役でイム・ヨンミンが出演する。

演出は『Sweetheart Service』を手掛けたペ・ユンソ監督が担当。慣れ親しんだ関係の中に秘められた感情や、少しずつ変化していく2人の距離を描きながら、胸の高鳴りや切なさを紡いでいく。

高校最後の夏、友情は恋へ変わるのか

高校3年生という、学生生活の終わりが見え始める季節。そこに転校生が現れたことで、それまで当たり前だった2人の関係も揺らぎ始める。

長年そばにいたからこそ、自分の気持ちに名前をつけることができなかったドヒョン。ウノへの嫉妬をきっかけに、自身の中に芽生えた感情と向き合っていくことになる。

幼なじみという特別な関係の中で生まれる思いと、高校最後の夏に訪れるかけがえのない時間。友情と恋愛の間で揺れ動く2人がどんな答えにたどり着くのか。

『Summertime』は全10話で、28日0時から毎週金曜に2話ずつFODで世界同時配信される。

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