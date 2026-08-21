ジャルパックは、10月3日に秋田県大仙市で開催される「大曲の花火-秋の章-」を鑑賞する旅行商品「『秋田大曲花火-秋の章-』～夜空の花に酔いしれる～2・3日間」を販売している。

「大曲の花火」は100年以上の歴史を持ち、日本屈指の花火大会として知られる。なかでも毎年10月に開催される「秋の章」は、ショーとしての演出性を追求したプログラムが特徴。日本を代表する花火師による芸術玉や、地元花火師が手掛ける「劇場型花火」など、秋の夜空を彩る情緒豊かな花火が楽しめる。

ツアーでは、混雑を気にせず花火を鑑賞できる観覧席(イス席)を用意。ゆったりとした環境で、迫力ある花火を堪能できる。

ツアー参加者は、日本屈指の花火師たちが競演する「大曲の花火」を専用のイス席から鑑賞できる。毎年異なるテーマのもと、革新的な演出で展開される「劇場型花火」の世界観をゆったりと楽しめるという。

花火会場への移動には、秋田市内からジャルパック専用の貸切バスを利用。現地係員が同行するため、初めて訪れる人でも安心して参加できる。

また、自由に旅を楽しめる「フリーコース」と、秋田の人気観光地を巡る「観光付きコース」の2種類を設定。旅行スタイルに合わせて選択できるのも魅力だ。 観光付きコースでは、花火大会翌日に貸切バスで田沢湖や角館エリアを巡る。

見どころの一つが、乳頭温泉郷の中でも歴史ある「鶴の湯温泉」。4つの源泉を持つ名湯として知られ、風情ある湯治場の雰囲気を楽しめる。その後は「みちのくの小京都」とも称される角館を散策。武家屋敷が立ち並ぶ歴史的な街並みを、バスガイドの案内とともに満喫できる。