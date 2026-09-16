放送作家の鶴間政行氏が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【天才】『神がかってた』欽ちゃんを師事して50年! “あの人”が語る萩本欽一伝説がヤバすぎた!」に出演。萩本欽一の台本作りにまつわるエピソードを明かした。

萩本欽一

萩本欽一

鶴間政行氏が明かす萩本欽一の台本作り

萩本の仕事ぶりを間近で見てきた鶴間氏は、番組の台本作りについて回想。作家が書いた台本を萩本が「パラパラパラ」と見て、そのまま「オッケー」となる日もあった一方、納得できない日は台本を置き、「ちょっと考えます。ちょっと皆さん、お休みしててください」と言って、約2時間にわたって一人で考え続けることもあったそうで、打ち合わせ自体が23時頃から始まっていたため、その頃にはすでに夜中の2時ほどになっていたという。

すると萩本は窓を開けて星を眺め、お祈りをした後、「はい、来ました」と一言。そこから妻役との約20分のコントを一人で演じ始めたそうで、鶴間氏らはその内容をメモして台本にしていったという。

鶴間氏は、その場で萩本が演じたコントの内容も具体的に紹介。妻が大量の白菜を買って帰ってきたことから、食卓に白菜の炒め物、白菜のスープ、白菜の漬物と白菜料理ばかりが並び……という展開だったそうで、萩本は一連のやり取りを演じた後、「こういう感じ」「はい、終わり!」と打ち合わせを終了したという。当時の萩本の姿について、鶴間氏は「もうね、神がかってました」と振り返っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。10月17日には、小堺一機と関根勤がパーソナリティを務める番組『コサキンDEワァオ!』のアニバーサリーイベント『コサキン45周年DEワァオ!』が、東京・有楽町よみうりホールにて開催される。

横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
Mリーグ、複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」とコラボ！Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー開催
美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
「たくー! お前は良い息子に育ったなー!」岡本信彦が"パパ"、八代拓が"7歳のたく"で即興親子劇!? 100文字スピーチで語った「相方の好きなところ」とは?
39歳でフジテレビ退社を決断　元『ホンマでっか!?TV』総合演出・玉野鼓太郎氏、“パン屋の息子”が世界に挑む「一度きりの人生なので」
衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』
なえなの、金髪の男性に抱く印象「私が今まで出会った金髪の方はみんな…」　見取り図・盛山「偏見すごすぎるやろ(笑)!」「どんな男と出会ってきたんや」
2児出産後に32歳で離婚「家族の形が壊れる。その心の傷が一番つらかった」長谷川潤、言葉を詰まらせながら回顧
レインボー池田、新婚生活にノロケ全開「家に帰ったらいるんだぁ」 元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚指輪も披露
11人家族の14歳差夫婦、ラブラブぶりを子どもたちが証言「ママとパパで2人でお風呂に入る」「なんかずっとくっついとる」
「我慢することは苦ではない」岡田紗佳、中国で祖母と暮らした幼少期　誰とも話せなかった“言葉の壁”、厳しい“節約生活”も「全部つながっている」
Mリーグ2026-27シーズン、レギュラーシーズンの試合スケジュールを発表
関連画像をもっと見る