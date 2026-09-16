放送作家の鶴間政行氏が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【天才】『神がかってた』欽ちゃんを師事して50年! “あの人”が語る萩本欽一伝説がヤバすぎた!」に出演。萩本欽一の台本作りにまつわるエピソードを明かした。

萩本欽一

鶴間政行氏が明かす萩本欽一の台本作り

萩本の仕事ぶりを間近で見てきた鶴間氏は、番組の台本作りについて回想。作家が書いた台本を萩本が「パラパラパラ」と見て、そのまま「オッケー」となる日もあった一方、納得できない日は台本を置き、「ちょっと考えます。ちょっと皆さん、お休みしててください」と言って、約2時間にわたって一人で考え続けることもあったそうで、打ち合わせ自体が23時頃から始まっていたため、その頃にはすでに夜中の2時ほどになっていたという。

すると萩本は窓を開けて星を眺め、お祈りをした後、「はい、来ました」と一言。そこから妻役との約20分のコントを一人で演じ始めたそうで、鶴間氏らはその内容をメモして台本にしていったという。

鶴間氏は、その場で萩本が演じたコントの内容も具体的に紹介。妻が大量の白菜を買って帰ってきたことから、食卓に白菜の炒め物、白菜のスープ、白菜の漬物と白菜料理ばかりが並び……という展開だったそうで、萩本は一連のやり取りを演じた後、「こういう感じ」「はい、終わり!」と打ち合わせを終了したという。当時の萩本の姿について、鶴間氏は「もうね、神がかってました」と振り返っていた。