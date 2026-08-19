アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗と吉田仁人が、21日発売の月刊誌『JUNON』2026年10月号(主婦と生活社)に登場する。

4月から8月までの5カ月間新曲をリリースする「モー烈モー進! リリースプロジェクト2026」第5弾は、佐野と吉田による「罪と罰と雨とキス」。今号では、そのMV撮影現場に独占密着している。

さらに、通常版には、ピンナップ(厚紙ポスター)が特別付録として収録。「罪と罰と雨とキス」ビジュアルの2人の写真が両面印刷されている。

M!LK佐野勇斗・吉田仁人インタビュー抜粋

――チューしたいぐらいかわいいものってあります?

佐野:ないです(笑)。想像とかでいいのであれば、動物はかわいいなって思います。今日、撮影にいた白へびもかわいいなって思った。ちなみに、撮影中、口の中に入ってきました。だから、逆に蛇にチューされました(笑)。※「罪と罰と雨とキス」MVに登場した蛇とのエピソード

吉田:え? 基本かわいいって思うことがない(笑)。動物はかわいいと思うけど、僕の日常でそれが起きないからなぁ。最近観た作品で考えると……ドロイドですね。映画『スター・ウォーズ』のシリーズをずっと観ているんですけど、C-3POとかR2-D2に関してはちょっと抜けてたり、カッコよくて頼りになる。でも、そのほかのドロイドもいて。彼らがすごくかわいいんです。