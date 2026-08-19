ブックオフコーポレーションは8月25日、ファミリーマートと共同で、ブックオフ宅配買取の発送を全国のファミリーマートで受け付ける「ファミマでかんたん!ブックオフ買取」を開始する。

生活導線上で24時間365日リユースが可能に

ブックオフ宅配買取は、BOOKOFF店舗が近くにない場合でも、自宅などから手数料・送料無料で不要になったものを簡単に手放せるサービス。2007年の開始以来、550万件以上利用されている。

ファミマでかんたん!ブックオフ買取は、同社が2026年2月に締結した伊藤忠商事との資本業務提携における「ファミリーマート店舗網を活用したリユース品の仕入強化」の具体的な内容として、2026年4月より開始している都内のファミリーマート30店舗に衣料品・雑貨の回収ボックス「R-LOOP」を設置する実証実験に続く取り組みとしてスタートする。

全国約16,000店舗のファミリーマートに、売りたいものを箱詰めして持ち込むことで、24時間365日、"いつでも・どこでも・簡単に"自宅の不要品整理が可能となる。

申し込みから入金までの利用方法

1.WEBフォームから簡単お申込み

WEBフォームからコース・箱数・振込口座を入力するだけで簡単に申込できる。送料・手数料は無料。本人確認もスマホで完結する。初めて利用する場合は、会員登録が必要となる。

2.品物を梱包する

売りたいものをダンボールや紙袋に梱包。電子機器は緩衝材で保護する。3辺合計160cm/25キロ以内のダンボール最大5箱まで対応している。申込み時の箱数と異なる場合は変更が可能。

3.近くのファミリーマートへ持ち込む

申込み後に発行される二次元コードをファミリーマート店舗にあるマルチコピー機またはファミロッカーで読み取り、申込券を発券。申込券と梱包した品物をレジで渡せば(ファミロッカーの場合はロッカーに預ければ)発送完了となる。申込みから29日以内ならいつでも発送できる。

4.発送から1～2週間程度で入金

ファミリーマートに持ち込んだ品物はブックオフ公式オンラインストアの倉庫に届けられる。到着後、順次査定を行い1～2週間程度で査定金額を申込み時に登録した銀行口座へ入金される。査定終了の目安や買取明細はブックオフ会員マイページから確認できる。

5.買い取った品物をブックオフ公式オンラインストアで販売

買い取った品物のうちリユースできるものは、ブックオフ公式オンラインストアで販売される。値段が付かなかった品物の取り扱いは、申し込み時に選択したコースによって異なる。

「かんたん承認コース」では、素材ごとにパートナー企業と連携してリサイクルされる。発送後の返送はできない。「あんしん返送コース」では、返送またはリサイクルかを選択でき、保管期限日までに問い合わせることで返送が可能となる。

買取対象は、本、CD・DVD、ゲーム機・ゲームソフト、服、バッグ、靴、服飾雑貨(帽子・ベルト・財布)、ブランドバッグ・ブランド財布、腕時計、生活雑貨、家電、スマホ・携帯、トレーディングカード、ホビー(フィギア・プラモデル)、ぬいぐるみ、スポーツ用品、楽器など。

1,000円以上の買取成立で100円分を進呈

期間中に同サービスを利用し、1,000円以上の買取が成立した人全員に「FamiPayギフトコード100円分(期間限定ファミマポイント)」を進呈する。キャンペーン期間は2026年8月25日～11月30日まで。ギフトコードは買取成立後、ブックオフからメールで送付される。