ファミリーマートは8月18日から、「熱闘!おむすび選手権」キャンペーンを全国のファミリーマートで展開する。

タイパ至上主義と「1つでしっかり満足したい」ニーズ急増

昨今のビジネスパーソンのランチ事情において、コストパフォーマンスに加え「タイムパフォーマンス(タイパ)」が重視されている。外部調査では、普段のランチで「栄養よりも手軽さを優先してしまう」と回答した人が81.5%に上ったほか、理想的なランチの特徴として53.4%が「おいしい」ことを挙げた。さらに、物価高騰の影響などから、限られた予算と時間で「1つでしっかり満足したい」というニーズも高まっている。

同社は、こうした「時間はかけられないが、美味しいもので満たされたい」という声に応えるべく、1品で満足感を得られる「一品完結型」のおむすびを開発した。

「大きなおむすび」と「具だくさん!おむすび」が激突

今回は、異なるアプローチで「満足感」を追求した2種類のおむすびを展開する。おにぎり専門店「ぼんご」監修のおむすびは、定番手巻おむすびの1.5倍サイズの「大きなおむすび」の新商品を発売。対する「具だくさん!おむすび」は、ひと口目から、具材の旨みとごはんのハーモニーが続く、具材を主役とした仕上がりとなっている。

「ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき」(338円)

「ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき」(338円)は、ぼんごで人気の「生たらこ」と、右近店主の著書で紹介された「ねぎとろ」をヒントにした「まぐろたたき」を合わせた大きなおむすび。「漬けまぐろ」を加えることで深い旨みと食感をプラスした。一口目から魚卵の濃厚な味わいを感じられるよう、おむすびの中具材の上部に生たらこを配置している。

「ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ」(348円)

「ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ」(348円)は、ファミリーマートで人気の「大きなおむすび マヨたま」をぼんご流にアレンジした一品。ぼんごで人気の「卵黄醤油漬け」からヒントを得て、煮たまごを、さらに、甘辛い醤油だれにからめて、ごはんとの相性を向上させた。煮たまご1/2個に、マヨネーズ和えした肉そぼろを組合せた、満足感のある一品。

「具だくさん!チキン南蛮」(268円)は、下味でお肉の美味しさを引き出した鶏もも肉の唐揚げ(1/2カットを2個)をごろっと入れたおむすび。唐揚げには、甘辛さとまろやかな酸味が特徴の「南蛮だれ」を絡めた。「タルタルソース」との相性も抜群だという。

「具だくさん!海老マヨネーズ」(248円)には、海老天を2尾使用。海老の旨味を効かせたマヨソースと組み合わせた。マヨソースには、醤油たれも配合し、ごはんが進む味わい。海老天のプリッとした食感と、マヨソースのコク深くジューシーな味わいが口いっぱいに広がる、満足感の高い一品に仕上げた。