INFORICHは8月20日より、30歳以下のアーティスト・クリエイターを対象とした国際デザインコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE 2026」を開催。モバイルバッテリー「CHARGESPOT」の表面デザインを募集している。

INFORICH「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE 2026」を開催

本コンテストは、若手クリエイターが社会とつながり、才能を発揮できる場を提供することを目的に実施されるもの。アートを通して日常に楽しさとワクワクを循環させるとともに、創造することの価値を社会に広げ、新たなクリエイティブシーンの創出を目指している。

Sajanu氏デザイン バッテリー

2025年の初開催では、全国から約1,100点もの作品が集結。最優秀賞に輝いたSajanu(サジャヌ)氏のデザインは、実際に「CHARGESPOT」のモバイルバッテリーとして制作され、ユーザーの日常に寄り添い、多くの人の目に触れる機会となった。

募集期間は8月20日〜10月5日で、応募資格は2026年10月5日時点で30歳以下のアーティスト・クリエイター。応募フォームに必要事項を記入し、「CHARGESPOT」の表面デザイン(134mm×55mm)の作品データ(pdf形式)をアップロードして送信すれば応募できる。応募は1人最大5作品まで。

なお、結果は2026年11月中旬に公式WebサイトおよびSNSで発表される予定。コンテストの詳細および応募方法は専用応募フォームで確認できる。