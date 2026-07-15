記録的な酷暑が予想される今年の夏、モバイルバッテリーの発煙・発火事故への警戒が一段と高まっています。実際に、高温下での保管や使用が原因となる事故は世界中で年々増加しており、改めて、バッテリーの扱い方を見直す必要があります。

そこで本稿では、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHが、7月9日より公式YouTubeで公開している啓発動画「モバイルバッテリーの安全な取り扱い方法」をピックアップ。家庭内でのモバイルバッテリーの保管方法や、外出先での使用時に気を付けるべきポイントなどを紹介します。

猛暑におけるモバイルバッテリーのリスクとは

猛暑におけるモバイルバッテリーのリスクとは

消防庁の調査によると、令和7年(2025年)中にリチウムイオン電池等から出火した火災は1,297件にのぼり、令和4年(601件)から4年連続で増加。製品別の最多はモバイルバッテリーの482件で、令和6年(290件)と比較して約7割増加しています。また、モバイルバッテリーの主な出火原因は「外部からの衝撃」や「高温下での使用・保管」が上位に。

INFORICHとしても、「夏場の猛暑や高温環境下での保管・使用により、内部の化学反応が不安定になりやすく、発火・発煙のリスクが相対的に高まる可能性があること」「直射日光の当たる車内や、高温になりやすい場所への放置は、電池の劣化を早める要因となり得ること」を懸念。今回、モバイルバッテリーシェアリングサービスを展開する企業として、「モバイルバッテリーの安全な取り扱い方法」に関する啓発動画を制作・公開することに。

では、モバイルバッテリーを安全に使用するためにどういった点に注意すればよいのでしょうか。動画とともにそのポイントを見ていきましょう。

モバイルバッテリーを安全に使用するためのポイント

自宅などでの保管時

直射日光の当たる窓際は要注意

今年も酷暑と残暑厳しい夏が予想されるが、暑さに参ってしまうのは人間だけではないのだとか。「モバイルバッテリーの熱トラブル」にも注意が必要で、室内では特に、直射日光の当たる窓際は要注意。あっという間に温度が上昇してしまうそうです。そんな室内での注意点はこちらの3つ。

直射日光の当たる場所や、真夏の車内など高温になりやすい場所での保管を避ける。

バッテリーを繋いだままスマホを使う「ながら充電」大きな熱負荷がかかるので避ける。

放熱しにくい布団やソファの上では充電しないこと。

外出先での使用時

短時間であっても車内放置は絶対にNG

そしてもちろん、お出かけ先でも油断大敵。特に、たとえ短時間であっても車内放置はNG。また、通気性の悪いカバンの中での「蓄熱」にも注意する必要が。そんな外出先での注意点がこちら。

炎天下でのバッグの中や車内など、高温になる環境での放置・使用を避ける。

落下させたり、強い力を加えたりしないよう丁寧に取り扱う。

非純正の充電器・ケーブルの使用を避け、正規品を使用する。

万が一、発煙・発火した場合

モバイルバッテリーの異常サイン

もし、バッテリーが「膨らんでいる」「変な臭いがする」「煙が出た」という時は、絶対に触らず周囲の燃えやすいものを離して速やかに避難するのがポイントです。

周囲の人に火災であることを大声で知らせ、身の安全を確保したうえで119番へ通報する。

モバイルバッテリーは衝撃などにより急に激しく燃え出す場合があるため、無理に近づかず、安全な距離を確保する。

消火する際は、消火器や大量の水を使用し、消防隊が到着するまで火が消えた後も油断しない。

レンタルモバイルバッテリー活用のメリット

このように、安全性への注意が必要とされるモバイルバッテリーですが、そのリスクに対し、モバイルバッテリーのレンタルサービスを展開しているINFORICHではどのような安全策をとっているのかを教えてもらったところ、CHARGESPOTで貸し出しするモバイルバッテリーは、「日本の電気用品安全法(PSE)の基準を満たした製品」を採用しているとのこと。さらに、すべてのステーションおよびバッテリーをIoT技術により24時間365日リアルタイムで監視しており、異常が検知された場合には、当該バッテリーを速やかに回収・交換する体制を整えることで、リスクの低減に努めているそうです。

また、レンタルモバイルバッテリーのメリットについて、「モバイルバッテリーを“所有”する場合、経年劣化や保管環境による品質の変化をユーザー自身が管理する必要がありますが、CHARGESPOTのような“借りる”スタイルであれば、そうした所有に伴うリスク管理を事業者側の管理体制に委ねることができる点が大きな利点と考えています」と同社。

暑さがピークを迎える夏本番。モバイルバッテリーの取り扱いに不安があるなら、管理の行き届いたレンタルモバイルバッテリーを上手に活用するのも一つの手ですね。