INFORICHはこのほど、「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」において、第3弾となる「MORE STAR」が目標の3,000チアを達成したことを発表。達成特典として8月3日より、「MORE STAR」限定デザインの“推しバッテリー”を「CHARGESPOT」に放出する。

MORE STAR、ファンの応援で3,000チア達成

「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」は、ファンが「CheerSPOT」アプリから、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる参加型プロジェクト。KAWAII LAB.から参加するグループは、「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」「SWEET STEADY」「CUTIE STREET」「MORE STAR」の5グループ。

CHARGESPOTのスタンドに設置されたサイネージへの掲載1枠を「1チア」とカウントし、1,000チア達成で、メンバーが載ったコラボバッテリー&CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈。2,000チア達成で、限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが対象店舗に登場。そして3,000チアを達成すると、コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届くという仕組みだ。

第1弾の「FRUITS ZIPPER」、第2弾の「CANDY TUNE」に続き、「MORE STAR」も見事3,000チアに到達。これを記念して8月3日より、「MORE STAR」の限定デザインが施された“推しバッテリー”が、「CHARGESPOT」に放出される。

なお、「KAWAII LAB.日本ジャック計画!!」は今後、8月3日より第4弾の「CUTIE STREET」、9月21日より第5弾の「SWEET STEADY」のキャンペーンがスタートする。