シルバーウィークを前に、海外旅行を計画している人も多いのではないでしょうか。海外旅行の楽しみは大きい一方、目的地までの長時間フライトを「しんどい……」と感じる人もいるかもしれません。

特にエコノミークラスでは、狭い座席で長時間過ごすことになるため、少しでも快適に過ごすための工夫が必要不可欠。

そこで今回は、日本とアメリカを行き来しながら生活する私がフライトを重ねる中でたどり着いた、長時間エコノミーフライトを快適に過ごすための便利なアイテム&裏ワザを紹介します。

長時間フライトにあると便利なアイテム7選

長時間フライトの必須アイテム5選

まずは、「これがないと困る!」私の定番アイテム5つを紹介します。

(1)スマホスタンドは薄型の「フライトフラップ」が便利

長時間のフライトでは、あらかじめスマホにダウンロードしておいた映画やドラマを見ることもありますよね。ただ、スマホを手で何時間も持ち続けるのは、意外と疲れてしまいます。

そんなときに役立つのが「フライトフラップ」というスマホスタンド。

フライト用のスマホスタンドといえば、テーブルに固定して使用するタイプもありますが、航空会社によっては使用できなかったり、テーブルのサイズに合わず使えなかったりするケースがあります。

その点、フライトフラップは自由にサイズを変えられるうえ、薄型で荷物にならないのが超便利! スマホを手で持たずに動画を見られるだけでも、長時間のフライトではかなりラクになります。

機体によってシートポケットの位置が違っても、フライトフラップなら形を変えて調整できるので、長時間フライトでは手放せません。

(2)ゴミ袋が足置きに!? 手荷物を入れて使うと便利

エコノミーの長時間フライトでは、何時間も座りっぱなしになるので、足のむくみが気になりますよね。そんなとき、私が重宝しているのが「ゴミ袋」。

「ゴミ袋を何に使うの?」と思うかもしれませんが、実はこれ、簡易的なフットレストとして使えるんです!

少し大きめの家庭用ゴミ袋を用意すると便利

使い方は超簡単! 座席下に入れられるサイズの手荷物を用意し、ゴミ袋に入れて、足元にセットするだけ。これだけで、手荷物を活用した簡易フットレストに早変わりします。

そもそも、なんとなく座席下に直接荷物を置くのって、ちょっと気になりませんか? 私は「床に置くのは嫌だな……」と思ってしまうのですが、ゴミ袋に入れておけば荷物が汚れるのも避けられます。しかも、そのまま足置きにもなるという、まさに一石二鳥の便利アイテムなんです。

フットレスト系の商品も多数販売されていますが、使用NGな航空会社もあるうえ、荷物になったり、膨らませたり、設置したりなど、不便な点も多いのが難点。その点、ゴミ袋なら新たに専用グッズを用意する必要もなく、手軽に試せるのが魅力です。

(3)ネックピローは首だけじゃない!? 「腰」に使うのもおすすめ

長時間フライトの大敵といえば、腰のつらさ。座席が狭いエコノミークラスで何時間も座りっぱなしだと、腰が気になる人も多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、ネックピローです。最近はダイソーや3COINSなどでもトラベルグッズがたくさん出ており、ネックピローも比較的安価で手に入ります。

ネックピローというと首に巻いて使うイメージがありますが、私は首だけでなく腰に使うのもお気に入り。腰とシートの間に入れたり、腰に巻いたりすると、腰まわりが支えられて姿勢がラクになります。

少しの工夫でラクな姿勢に

(4)モバイルバッテリーだけに頼らない! コードタイプの充電器を忘れずに

長時間フライトにおいて、一番の敵はスマホの充電切れ。動画を見たり、音楽を聴いたりしていると、スマホやイヤホンの充電もどんどん減っていきます。そのため、充電器は忘れずに持っていきたいところ。

私は、USBタイプのコードとコンセントタイプの充電器を持っていくようにしています。先日のフライトでは、USBポートからうまく充電できず、足元にあるコンセントを使って充電することに。どちらからでも充電できるようにしておいてよかった! と感じた出来事でした。

また、近年はモバイルバッテリーの発火リスクを受け、機内での取り扱いに関するルールも厳しくなっています。モバイルバッテリーだけに頼らず、機内の電源から充電できるコードタイプの充電器も用意しておくと安心です。

(5)ノイズキャンセリングイヤホンがあると快適度アップ

機内はエンジン音が大きかったり、乗客の話し声が聞こえたりと、眠りを妨げられるシーンもあります。そんなとき活躍するのがノイズキャンセリングイヤホンです。

ノイズキャンセリングイヤホンがあると、周囲の音を軽減できるので便利。睡眠時はもちろん、動画を見るときなどにも重宝します。

ノイズキャンセリングイヤホン

必要そうだから持っていたけど卒業! 代わりにたどり着いたアイテム2選

次に、以前は「長時間フライトなら必要でしょ!」と思って持っていっていたものの、何度も乗っているうちに使わなくなったアイテム2選を紹介します。

(6)機内用スリッパ →家から「スリッパタイプのサンダル」を履いて行く

フライトでのむくみ対策に欠かせない、機内用スリッパ。以前は、スニーカーなどを履いて飛行機に乗り、機内で履き替えるためのスリッパを持っていっていましたが、荷物になるうえ、狭い機内での脱ぎ履きが意外とストレスになります。また、機内で靴を脱いで過ごしていると、足クサ問題が発生し、周りの乗客に迷惑をかけてしまうことも。

そこで私は、長時間フライトのときは、スリッパタイプのサンダルを家から履いて行くようになりました。

スリッパタイプのサンダルなら、寒さ対策の靴下も履けるし、通気性がいいので足クサ対策にも◎。靴下の状態で、先ほど紹介したゴミ袋フットレストに足をのせるのもおすすめです!

(7)歯磨きセットも卒業! 「拭き取り＋泡」でスッキリ

もう一つ、フライトの必需品ともいえる歯磨きセット。

機内で歯磨きをすると、小さい洗面台で口をゆすぐのもなんとなく不衛生に感じるし、後ろに人が並んでいると「長時間トイレを占領してしまって申し訳ない……」という気持ちになることも。

どうにか短時間で口をスッキリさせる方法はないか考えた結果、拭き取りタイプの歯磨きシートと、細粒タイプのマウスウォッシュにたどり着きました。

拭き取りタイプの歯磨きシートと細粒タイプのマウスウォッシュ

拭き取りシートで歯を磨いた後、細粒タイプのマウスウォッシュを使用します。私が普段使用している製品は、口の中に入れると炭酸泡が発生し、1〜2分含んだ後は、そのまま飲み込むだけ! 水ですすぐ必要も、吐き出す必要もないため、狭い機内でもサッと口の中をリフレッシュできます。

旅行以外にも、災害時など水が使いにくい場面で役立つので、普段から持っておくのもおすすめです。

長時間フライトはちょっとした工夫で快適に!

長時間フライトを快適にするために、必ずしも専用のトラベルグッズをそろえる必要はありません。今回紹介したゴミ袋のフットレストのように、身近なものを活用するだけでも、長時間のフライトがグッとラクになることがあります。

乾燥が気になる場合は、マスクやホットアイマスクを持っていくのもおすすめ。私は機内でがっつりスキンケアをするのは周りの目が気になってしまうので、マスクとホットアイマスクで手軽に対策しています。スキンケア用品などを機内に持ち込む場合は、液体物の持ち込みルールにも注意して、必要なものを準備しておきましょう。

海外旅行では、目的地で楽しむことはもちろん、そこへ向かうまでの時間もできるだけ快適に過ごしたいもの。自分に合ったアイテムや方法を取り入れて、長時間フライトを少しでもラクに楽しんでみてください。