「僕は本当、萩本欽一さんに感謝してるんですけど……」お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が12日、YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』にゲスト出演。萩本欽一との出会いをきっかけに、芸人としてのスタイルが変わったことを明かした。

有田哲平

萩本欽一からの言葉で驚き「何このマジック?」

若手時代はダウンタウンの影響を受け、スカした、尖がった芸風だったという有田。そんな自身を振り返りながら、「僕は本当、萩本欽一さんに感謝してるんですけど……」と切り出し、萩本との舞台共演が転機になったことを語った。

東貴博から声をかけられ、萩本の舞台に出演することになった有田。当時は尖っていたため、「アットホームな喜劇みたいなやつなんですけど、やってる時にふざけてたんです。『真面目にやりたくねえよ、こんなベタなやつ』みたいみたいな感じで」と回顧した。

有田はリハーサルになると一転して真面目な演技に切り替えたというが、萩本に、「なんで君はそんなことするの? ダメだよ、君はそういうのをしないタイプじゃない。いいんだよ、いつものやつで」と言われたという。有田が、「あのキャラクターは人情物語の中にいらないですから」と返しても、萩本は、「やりなさい」と譲らなかった。そのため本番では、ほかの出演者が真剣に演じるなか、有田だけが「ウイース!」とテンションの高いキャラクターを貫くことに。

舞台での様子について、「お客さんたちもすごく年配の方なんで、『なんじゃこいつ』みたいな感じでウケないんですよ。だけど1時間ぐらいしたら、すべての発言がガンガンウケるようになって。『何このマジック?』っていう。最後泣かせるシーンでそのテンションで言っても、ウケながら泣くんですよ」と振り返った。

この経験から、有田は、「それで俺はダメだなって。頭で考えてやるよりも、テンション上げてガーンってやった方がいいかもしれない」と考えるようになり、さらに舞台には業界関係者も多く訪れていたことから、新たな仕事オファーにつながっていった。

最後には、「欽ちゃん一派でもないんですが、欽ちゃん好きで、“欽ちゃんファミリー”に入りたいと思っていたんですよ。それがあったからかもですが、伏線回収したみたいな。あれがなかったら、まだ尖がっていたかもしれない」と語り、萩本への感謝を改めて口にしていた。