ディズニープリンセスの幻想的な世界をテーマにした「一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow」が、9月5日より順次発売されます。『美女と野獣』を中心としたフィギュアや実用雑貨など、ファンの心をくすぐるアイテムがそろった注目の一番くじです。

一番くじ〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow

『美女と野獣』の名シーンを再現したフィギュア

A賞とB賞には、『美女と野獣』の舞踏会シーンを再現したフィギュアがラインアップされています。舞踏会のフロアで、ベルと野獣が見つめ合う印象的な瞬間を立体化。

A賞の 〈ベル〉フィギュアは、約16cmサイズで、ドレスの美しい造形にも注目です。B賞 の〈野獣〉フィギュアは、ベルと対になる約18cmサイズのフィギュア。A賞と並べて飾ることで、映画のロマンチックなワンシーンを再現できます。

C賞には、本型ボックスにベル、野獣、バラのメタルチャームを収めた「チャームコレクションBOX」が登場。物語を閉じ込めたようなデザインで、飾っても持ち歩いても楽しめます。

また、D賞からF賞にはベル、ラプンツェル、アリエルをイメージした「ゴブレット風グラス」を用意。高級感のあるデザインで、普段使いはもちろんインテリアとしても映えるアイテムです。

G賞からK賞までは、自分の好きなデザインを選べるコレクションアイテムが登場します。

主なラインアップ

G賞 ミニフィギュアコレクション（全3種）

H賞 ミニキャンバスボードコレクション（全7種）

I賞 キャッスルデザイン 缶ミラーコレクション（全5種）

J賞 ラバーコレクション（全7種）

K賞 ステッカーコレクション（全9種）

映画の名シーンをイメージしたキャンバスボードや、お城をモチーフにした缶ミラーなど、ディズニープリンセスらしい華やかなデザインが魅力です。

ラストワン賞は幻想的なライト

最後の1個を引くともらえるラストワン賞は「ステンドグラス風ライト」。約19cmサイズで、まるでおとぎ話の世界から飛び出してきたような美しいデザインが特徴です。

発売情報

商品名：一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow

発売日：2026年9月5日（土）より順次発売予定

価格：1回781円（税込）

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなど

ダブルチャンスキャンペーン：発売日～2026年12月末日まで

(c) Disney