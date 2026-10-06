バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、10月13日の「プレバンの日」を記念するイベント「プレバン SPECIAL WEEK」を、10月5日11時よりオンラインで開催する。

「プレバンの日」とは

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2024年に、「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形がそれぞれ「10」「13」の組み合わせに見えることから、10月13日を「プレバンの日」と制定した。「プレバン SPECIAL WEEK」では、送料0円キャンペーンやお買い物をより楽しめる抽選企画などを展開する。

今年は5日間実施!送料0円キャンペーン

送料0円キャンペーン

「プレミアムバンダイ」で商品を1,500円(税込)以上購入すると、送料を「プレミアムバンダイ」が負担する。送料0円期間は、2026年10月9日13時～10月13日23時59分。

「プレバン SPECIAL WEEK」注目商品

「プレバン SPECIAL WEEK」にあわせ、注目商品が公開された。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “ELB-MAXIMUM” ロキ

Portrait.Of.Pirates ワンピース “ELB-MAXIMUM” ロキ

2027年9月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “ELB-MAXIMUM” ロキ」(55,000円/送料・手数料別)は、10月9日13時より予約受付開始。

https://p-bandai.jp/item/item-1000257268/?rt=pr

CSMカブトゼクター＆ハイパーゼクターver.2

2027年4月発送予定「CSMカブトゼクター＆ハイパーゼクターver.2」(44,000円/送料・手数料別)は、10月9日13時より予約受付開始。

METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ブラックナイトスコード カルラ、専用エフェクトパーツセット

METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ブラックナイトスコード カルラ、METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ブラックナイトスコード カルラ専用エフェクトパーツセット

2027年4月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ブラックナイトスコード カルラ」(26,400円/送料・手数料別) 、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ブラックナイトスコード カルラ専用エフェクトパーツセット 」(6,050円/送料・手数料別)は、ともに10月9日17時より予約受付開始。

他の注目商品は、特設サイトを参照のこと。

お買い物をもっと楽しもう!プレバン大抽選会も実施!

プレバン大抽選会

送料0円キャンペーン期間中に条件を満たしてお買い物をすると、抽選会に参加できる。当選した合計20,000名には「最大10,000円OFFクーポン」をプレゼント。プレミアムバンダイでのお買い物ですぐに使うことができる。各種キャンペーンの注意事項や対象商品などは、イベント特設サイトを参照のこと。

抽選券配布期間 ：2026年10月9日13時～2026年10月13日23時59分

抽選券利用可能期間：2026年10月9日13時～2026年10月14日23時59分

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)石森プロ・東映

(C)サンライズ