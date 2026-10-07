BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、『ONE PIECE』と山陽新幹線のコラボプロジェクト「ONE PIECE × 山陽新幹線」から、第1編成「せとうちブルー号」をモチーフにしたフィギュア「LUFFY's ONE PIECE新幹線 -せとうちブルー号-」(1,980円)を10月14日よりJR西日本エリアで先行発売する。

「LUFFY's ONE PIECE新幹線 -せとうちブルー号-」(1,980円)

本商品は、『ONE PIECE』のロゴから生まれたフィギュアシリーズ「LUFFY's」の新商品。JR西日本が運行する「ONE PIECE新幹線」の第1編成「せとうちブルー号」をイメージした特別デザインとなっている。

サイズはルフィの身長を基準に算出した1/20スケールで、全高約8.6cm。帽子部分には先頭車両の前照灯や運転席の窓、車両番号をデザインし、ボディには新幹線をイメージしたツヤ感のあるブルーカラーを採用。流線形のデザインで車体のスピード感も表現している。JR西日本のバックアップのもと、「せとうちブルー号」の特徴を細部まで落とし込んだという。

販売はJR西日本エリアの一部駅ナカ店舗や一部商業施設のほか、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、ジェイアール西日本商事の通販サイト「トレインボックス」などで行われる。なお、10月23日16時からはプレミアムバンダイでの受注販売も開始予定としている。

「ONE PIECE × 山陽新幹線」プロジェクトは、JR西日本と『ONE PIECE』によるコラボレーション企画。2025年4月に「せとうちブルー号」、同年5月に「トニートニー・チョッパー号」、同年7月に「モンキー・D・ルフィ号」が順次運行を開始している。

商品概要

商品名：LUFFY's ONE PIECE新幹線 -せとうちブルー号-

価格：1,980円

発売日：2026年10月14日予定

サイズ：全高約8.6cm

素材：ABS

対象年齢：15歳以上

発売元：BANDAI SPIRITS

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

JR西日本商品化許諾済