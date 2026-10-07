バンダイは、『ドラゴンボール』より「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-天下一武道会セット-」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年3月発送予定。
「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-天下一武道会セット-」は、「天下一武道会」の会場を細部までこだわってリアルに再現したフィギュアセット。
第21回天下一武道会の決勝戦を舞台に、決勝戦の開始を告げるアナウンサーや、孫悟空の「猿拳」、ジャッキー・チュンの「酔拳」など、名シーンをギュッと詰めこまれている。
さらに、決勝戦で孫悟空が変身した大猿は、迫力満点のメガサイズ。会場に飾れば、天下一武道会の熱気と興奮が目の前に広がるような、圧倒的な臨場感を楽しめる。
「ワールドコレクタブルフィギュアシリーズ(WCF)」について
“それは手のひらサイズの宝物″キャラクターの世界観を一望する喜びをすべての収集家(コレクター)に贈るデフォルメフィギュアシリーズの決定版！2009年に展開を開始したBANPRESTOフィギュアブランドの長寿シリーズ。
セット内容・サイズ
- 天下一武道会会場・・・全高約24cm
- 孫悟空・・・約4㎝
- ジャッキー・チュン・・・約6㎝
- 大猿(孫悟空)・・・約15㎝
- 天下一武道会アナウンサー・・・約7㎝
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション