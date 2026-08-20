藤井聡太王位に伊藤匠二冠が挑戦する伊藤園お～いお茶杯第67期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は、藤井王位リードで迎えた第４局が８月18日（火）・19日（水）に長崎県長崎市の「ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート」で行われました。対局の結果、難解な相掛かりのねじり合いから抜け出した伊藤二冠が143手で勝利。２勝２敗の五分に戻してタイトルの行方はますますわからなくなっています。

挑戦者の注文は相掛かり

伊藤二冠としては３敗目を喫すると奪取が厳しくなるだけに負けられない一戦。先手番で相掛かりを目指すのは本シリーズで一貫した方針で、右桂の活用を急いだのがこの日の伊藤二冠の作戦。持久戦を選んで力を出し切れず敗れた第２局からのマイナーチェンジで、飛車角桂香の飛び道具を生かして左の端攻めから素早く動いたのがその主張です。

ともに研究の範囲内だったのか、１日目昼食休憩時点で68手とかなりのハイペースで指し手が進みます。先にまとまった時間を使ったのは伊藤二冠で、と金作りを許す代わりに桂を取ったのがひとつの決断。後手からの攻めを受け流しつつ攻め合いを求める方針がはっきりして一局の構図が浮かび上がってきました。藤井王位が封じ手を記してこの日の戦いが終了。

炸裂した鬼手

深夜に起こった対局場のトラブルを受け翌日は11時からの開始に。盤上は形勢互角で、ともに敵玉そばに成駒を作っているものの十分な戦力が整っていないため長いねじり合いが続きます。形勢が動いたのは２日目夜、藤井王位が６筋から反撃を試みたときのことでした。中央の折衝で銀を手にした伊藤二冠はここで検討陣の度肝を抜く鬼手を炸裂させます。

敵玉のうしろ、タダのところに銀を打ったのが藤井玉の息の根を止めた決め手。これは詰めろで、かつ取ると王手飛車取りが待っているため後手はすでに手段に窮しています。残り時間のほとんどを投じた藤井王位ですが、その怪力をもってしても伊藤二冠の怒涛の攻めを止めることはできませんでした。終局時刻は21時30分、最後は藤井王位が形を作って投了。

全体を振り返ると先手番らしい攻めで中盤をリードした伊藤二冠の積極策が光る快勝譜に。逆に藤井王位としては自然に思われた中央での銀交換が先手の好手を呼んでしまうという不運が響きました。注目の第５局は８月26日（水）・27日（木）に徳島市の「渭水苑」で行われます。

水留啓（将棋情報局）