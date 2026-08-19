福間香奈清麗に西山朋佳女流三冠が挑戦する大成建設杯第８期清麗戦五番勝負は、挑戦者リードで迎えた第４局が８月18日（火）に関西将棋会館で行われました。対局の結果、得意の角交換振り飛車を駆使して戦った西山女流三冠が131手で勝利。３勝１敗で悲願の清麗初戴冠を果たしました。

攻めまくる西山将棋

黒星スタートから一気の２連勝で追い上げた西山女流三冠。角頭歩戦法含みのオープニングは第２局に続く趣向で、この日は後手の福間清麗が囲い合いを選んだことで盤上は角交換向かい飛車対居飛車の持久戦に落ち着きました。双方の飛車が主役となる左辺での勢力争いが焦点で、中盤は逆棒銀を炸裂させた先手の西山女流三冠がまずは一本取った格好です。

「先手の攻め対後手の受け」という構図のまま戦いは終盤へ。ひと足先に角桂交換の駒得を果たした西山女流三冠が寄せ切るのは時間の問題と思われましたが、福間清麗も粘りを見せ決め手を与えません。逆に角切りのタイミングを逸した直後は後手から千日手に持ち込むチャンスが生じており、感想戦では金取りを手抜いて攻め合えば難しかったとの結論に。

一瞬の窮地をしのいだ西山女流三冠はあらためて寄せに踏み切ります。桂を成り捨てて銀を取ったのが基本通りの送りの手筋で、「堅い、攻めている、切れない」という三拍子が揃えば逆転の心配はありません。17時47分、自玉に受けがないとみた福間清麗が投了して、白熱の五番勝負は幕を下ろしました。勝った西山女流三冠は自身初となる清麗を獲得し、８つある女流タイトル両者が４つずつ分け合う形となりました。

水留啓（将棋情報局）