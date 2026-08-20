タレントの藤本美貴が15日、自身のYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ』で、夫・庄司智春(品川庄司)の50歳の誕生日を祝う様子を公開した。

藤本美貴

「いい50歳だった」庄司智春、セドナで迎えた誕生日で子どもたちから顔面クリームくらう

15日に公開された動画では、家族で米・セドナを訪れた藤本一家に密着。その中で庄司の誕生日を迎え、家族そろって「ハッピーバースデートゥーユー」と歌いながら祝福した。 「ありがとう」と喜ぶ庄司だったが、ここで子どもたちからサプライズが。庄司の顔面にクリームをつけると家族は盛り上がり、さらに子どもたちは自ら顔にクリームをつけたり、「ママ?」と藤本にも参加を促したりと大はしゃぎ。庄司も、「全然気づかなかった」「(ケーキで)笑っているんだと思っていた」と楽しそうな様子を見せた。

実はこのサプライズ、子どもたちにとっては少し勇気が必要だったよう。仕掛ける前には、「怖くない? 怒られるんじゃない?」という話にもなったそうだが、子どもからは、「とーたんならワンチャンいけそうじゃない?」との声が。これを聞いた庄司は、「怒るわけないだろ(笑)。楽しいことだから」と返す。笑いが止まらない藤本が、「あ～おもしろい(笑)。本当のドッキリじゃない?」と問いかけると、クリームまみれの庄司は、「びっくりした! 本当に! 久しぶり」と笑顔で答えていた。

動画の終盤、藤本と庄司はこの場面を再び鑑賞。藤本は、サプライズ直前の息子について、「ちょっと不安そうな顔していた。初めてで、本当に怒られない? って。やったことないじゃん、こんなの人にさ」と振り返る。

さらに藤本は、「私は、これで怒らないってわかってるけど、子どもたちは『怒るのかな』とか、誕生にやったら『なんだよ! これ!』とか言われるのかなって」と子どもたちの心境を推察。「最初に(庄司の顔にクリームを)ボンってやった時、虎ちゃん(長男)、一瞬こうやってのぞいて」と、庄司の反応をおそるおそる確認していたこも笑いながら明かした。

そんな心配をよそに、サプライズを笑顔で受け止めた庄司。藤本は映像を見ながら「ああ、いい家族だ」としみじみ。庄司も50歳の誕生日を振り返り、「いい50歳だった」と満足そうに語っていた。