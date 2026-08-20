タレントの藤本美貴が15日、自身のYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ』で、夫・庄司智春(品川庄司)の50歳の誕生日を祝う様子を公開した。
「いい50歳だった」庄司智春、セドナで迎えた誕生日で子どもたちから顔面クリームくらう
15日に公開された動画では、家族で米・セドナを訪れた藤本一家に密着。その中で庄司の誕生日を迎え、家族そろって「ハッピーバースデートゥーユー」と歌いながら祝福した。 「ありがとう」と喜ぶ庄司だったが、ここで子どもたちからサプライズが。庄司の顔面にクリームをつけると家族は盛り上がり、さらに子どもたちは自ら顔にクリームをつけたり、「ママ?」と藤本にも参加を促したりと大はしゃぎ。庄司も、「全然気づかなかった」「(ケーキで)笑っているんだと思っていた」と楽しそうな様子を見せた。
実はこのサプライズ、子どもたちにとっては少し勇気が必要だったよう。仕掛ける前には、「怖くない? 怒られるんじゃない?」という話にもなったそうだが、子どもからは、「とーたんならワンチャンいけそうじゃない?」との声が。これを聞いた庄司は、「怒るわけないだろ(笑)。楽しいことだから」と返す。笑いが止まらない藤本が、「あ～おもしろい(笑)。本当のドッキリじゃない?」と問いかけると、クリームまみれの庄司は、「びっくりした! 本当に! 久しぶり」と笑顔で答えていた。
動画の終盤、藤本と庄司はこの場面を再び鑑賞。藤本は、サプライズ直前の息子について、「ちょっと不安そうな顔していた。初めてで、本当に怒られない? って。やったことないじゃん、こんなの人にさ」と振り返る。
さらに藤本は、「私は、これで怒らないってわかってるけど、子どもたちは『怒るのかな』とか、誕生にやったら『なんだよ! これ!』とか言われるのかなって」と子どもたちの心境を推察。「最初に(庄司の顔にクリームを)ボンってやった時、虎ちゃん(長男)、一瞬こうやってのぞいて」と、庄司の反応をおそるおそる確認していたこも笑いながら明かした。
そんな心配をよそに、サプライズを笑顔で受け止めた庄司。藤本は映像を見ながら「ああ、いい家族だ」としみじみ。庄司も50歳の誕生日を振り返り、「いい50歳だった」と満足そうに語っていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。ブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。