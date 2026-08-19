JR東海リテイリング・プラスは19日、紀勢本線で活躍した歴代車両と路線図をモチーフとしたオリジナルグッズ4種類を8月21日に発売すると発表した。

紀勢本線は亀山駅(三重県)から和歌山市駅(和歌山県)までを結ぶ全長384.2kmの路線。新宮駅を境にJR東海とJR西日本の2社にまたがり、太平洋沿岸や紀伊半島の山間部を走る。

今回の商品には、特急「南紀」の歴代車両(キハ82系、キハ85系、HC85系)をはじめ、特急「くろしお」の485系、東京～紀伊勝浦間を結んだ寝台特急「紀伊」のDF50形、天王寺駅から白浜方面へ運行された「きのくにシーサイド」のDE10形と12系などを採用。快速「みえ」で使用されたキハ65形や、キハ25形、105系、113系、227系1000番代もラインナップに加えた。

「紀勢本線トレーディングアクリルキーホルダー」(1個660円)は、これら12種類の車両にシークレット1種類を加えた全13種類。中身が見えないブラインド商品として単品で販売するほか、全13種類がそろうボックス(8,580円)も販売する。他にも「紀勢本線クリアファイル2枚セット」(880円)、「紀勢本線マグネット」(440円)、「紀勢本線クリアしおり」(560円)を用意。クリアファイルとしおりは歴代車両に加え、JR東海とJR西日本の路線図もデザインした。

紀勢本線沿線の「Bellmart 松阪」「Bellmart 津チャム」、東海道新幹線品川駅構内の鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」、公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」などで発売。オンラインショップでの販売開始は8月21日10時からとされ、トレーディングアクリルキーホルダーはボックスのみ取り扱う。