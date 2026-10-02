伊予鉄道は、郊外電車700系の最後の3編成(765・768・769編成)が引退するにあたり、ラストランを含む「さよならイベント」を11月7日に開催すると発表した。

当日は、参加者のみ乗車できるラストラン運行や、普段は立ち入ることのできない車両工場の見学など、引退を記念した特別企画を実施する。集合場所は松山市駅、解散場所は古町駅とされ、午前の部(9～12時)と午後の部(13時40分から16時30分まで)の開催を予定。午前の部は768・769編成、午後の部は765編成が対象となる。

ラストランはいずれも乗車時間約90分。どの路線を運行するかは「当日のお楽しみ」とのことで、午前の部と午後の部で異なる区間を運行するという。車両工場の見学も実施し、700系(留置車両)の車内アナウンス体験をはじめ、新作鉄道グッズの参加者先行発売(数量限定)などを予定している。

小学生以上を対象(小学生は保護者同伴)に、伊予鉄道の公式サイトで各部50名(計100名)の参加を受け付け、応募多数の場合は抽選となる。応募締切は10月16日15時。参加費は各部1名1万円、小学生・保護者ペア1万5,000円。決済方法は、当日受付時に「みきゃんアプリ」のみきゃんマネーによる支払いとなる。