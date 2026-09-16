伊藤匠王座に広瀬章人九段が挑む第74期王座戦（主催：日本経済新聞社・日本将棋連盟、特別協賛：東海東京証券）は、挑戦者先勝で迎えた第２局が９月15日（火）に愛知県名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で行われました。対局の結果、得意の角換わり早繰り銀で戦った伊藤王座が115手で勝利。非勢と思われた終盤戦を逆転で制して１勝１敗のタイに戻しています。

序中盤は広瀬九段リード

開幕戦を相掛かりで戦った伊藤王座は先手となった本局では角換わり早繰り銀を採用。先週行われた藤井聡太王位との王位戦第６局と同じ作戦選択ながら、この日は後手の広瀬九段が腰掛け銀＋中住まいという変化球を打ち出したことで早い段階で力将棋へと突入します。伊藤王座が先攻すると、広瀬九段も桂跳ねの攻め合いで応じ、戦いは盤面全体に飛び火。

先にリードしたのは広瀬九段でした。十字飛車の手筋で大きく飛車を活用したのが軽妙なさばきで、このあと急所の桂打ちとの連携で寄せ形を作ることに成功。先手玉を寄せきるのは時間の問題かと思われましたが、共に持ち時間10分を切った最終盤にドラマが待っていました。先手玉に必死をかける際、角取りに歩を打った手が結果的に敗着となりました。

水面下の連続合駒問題

感想戦で導かれた結論は「銀打ちの王手から角を取る寄せ方なら後手勝ち」というもの。とはいえその変化も単純ではなく、①先に角を手にすることで先手からの王手ラッシュに角合いが間に合う、②王手竜取りの粘りに対してその後３度の合駒を正しく選べば自玉が詰まず勝ち、と爆弾解除の要領で莫大な量の読みを求められたことが広瀬九段の不運でした。

九死に一生を得た伊藤王座が反撃を開始します。終局時刻は20時30分、最後は自玉の詰みを認めた広瀬九段が投了。自玉が受けなしだけにやむを得ないとはいえ、急に巡ってきたチャンスを30手近い即詰みでものにした伊藤王座の冷静さが光る終盤戦となりました。敗れた広瀬九段は「最後は何通りか勝ちがあった気がする」と苦笑いを浮かべました。

共に１勝１敗で迎える第３局は10月２日（金）に北海道虻田郡ニセコ町「ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは」で行われます。

水留啓（将棋情報局）