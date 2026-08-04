スシローは8月5日、「大とろ」や「ジャンボとろサーモン」など夏限定商品の販売を開始する。脂のりや食べごたえにこだわったすしネタを税込110円〜で提供するほか、「天然本鮪7貫盛り」や「北海道産 上いくら」など全8商品が登場する。

大とろとジャンボとろサーモンを110円〜で販売

夏もスシローでお腹いっぱい楽しんでもらいたいという思いから、脂のりが魅力の「大とろ」と、食べごたえのあるサイズ感が特徴の「ジャンボとろサーモン」を110円〜で販売する。

大とろ 110円〜

ジャンボとろサーモン 110円〜

天然本鮪や北海道産ネタなどこだわりすしが登場

こだわりのおすしとして、天然の本鮪中とろが3貫入ったお得な盛り合わせ「天然本鮪7貫盛り」(1,250円〜)も販売する。

天然本鮪7貫盛り 1,250円〜

また、濃厚な旨みが特徴の「北海道産 上いくら」(360円〜)、コリコリとした食感と貝の香りを楽しめる「北海道産 つぶ貝」(260円〜)も登場する。

北海道産 上いくら 360円〜

北海道産 つぶ貝 260円〜

うなぎや創作すしなど夏に楽しめるメニューも展開

夏におすすめの商品として、「うなぎ 梅しそおろし」(180円〜)も販売する。スシロー特製蒲焼きだれを使用し、うなぎの蒲焼きをさっぱりと味わえる一皿となっている。

うなぎ 梅しそおろし 180円〜

さらに、創作すしとして「炭火焼き牛カルビ」(140円〜)と「てりたま軍艦」(120円〜)も登場する。

炭火焼き牛カルビ 140円〜

てりたま軍艦 120円〜

各商品の販売期間は商品によって異なり、販売予定数に達し次第終了となる。販売状況や価格は、販売開始以降スシロー公式アプリやホームページで確認できる。