2026年9月の新作5品まとめ(9月15日発売予定)

本記事ではミニストップで9月15日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、旨辛な味わいの麺や、甘辛い味付けで食欲を刺激するメニューのほか、蜜芋あんを使ったクレープや新しい食べ方で楽しむ寿司メニューまで、満足感たっぷりのラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「旨辛! 台湾まぜそば」(626.40円)

価格 : 626.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

辛さのある台湾ミンチを使用した「旨辛! 台湾まぜそば」(626.40円)は、魚介の旨味のきいたベースのタレに、ニンニクや香辛料のパンチをきかせています。

「冷たいまま食べる甘辛鶏唐揚」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

手羽先の味付けを再現した、白コショウ香る「冷たいまま食べる甘辛鶏唐揚」(321.84円)は、コクのあるザラメと熟成黒みりんの芳醇な香りが楽しめます。

「SUSHI DOG」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

酢飯の上にグリーンリーフとそぼろ玉子、トマトミックスソース、あらびきスモークポークをトッピングした「SUSHI DOG」(537.84円)は、新しい寿司の食べ方が楽しめます。

「親子チキンカツ重」(494.64円)

価格 : 494.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

こいくち醤油で色目を濃くした、やや甘口の関東風「親子チキンカツ重」(494.64円)は、出汁の旨味をきかせ、玉ねぎにも味をしっかりしみ込ませています。

「しあわせクレープ 蜜芋あん」(246.24円)

価格 : 246.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

秋の味覚であるさつまいもを堪能できる「しあわせクレープ 蜜芋あん」(246.24円)は、北海道産純生クリーム入りのホイップクリームに、茨城県産の紅はるかを使用した蜜芋あんとさつまいもダイスを入れ、もちっとした食感のクレープ皮で丁寧に包んでいます。

まとめ

9月15日発売の新商品は、旨辛な味わいが楽しめる「台湾まぜそば」や、冷たいまま食べられる「甘辛鶏唐揚」、食べ応えのある「親子チキンカツ重」などの食事メニューをはじめ、蜜芋あんを包んだ「しあわせクレープ」もラインナップ。さらに、お寿司の新しい食べ方、ワンハンドで楽しめる「SUSHI DOG」など、気分に合わせて選べる商品が登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用