スシローは8月5日、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、大阪の人気ラーメン店「らーめん 武双家」監修の「家系風! 豚骨醤油ラーメン」を全国店舗で販売開始する。さらに、シャーベット状の出汁を混ぜて味わう新感覚の冷やしうどん「混ぜて冷やす とり天おろしうどん」も登場する。

家系風! 豚骨醤油ラーメン

混ぜて冷やす とり天おろしうどん

大阪の人気家系ラーメン店監修「家系風! 豚骨醤油ラーメン」が登場

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズでは、食べログで高評価を獲得したラーメン店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンを展開している。今回登場する「家系風! 豚骨醤油ラーメン」(480円〜)は、食べログ点数3.58を獲得した大阪・吹田の人気店「らーめん 武双家」が監修。パンチの効いた豚の旨みを感じる濃厚な豚骨醤油スープが特徴の一杯に仕上げた。

家系風! 豚骨醤油ラーメン 480円〜

「らーめん 武双家」は、大阪・吹田の関大前駅に店舗を構え、関西の家系ラーメンの先駆け的な存在として知られる人気店。創業時から継ぎ足しで作る濃厚豚骨醤油スープと、酒井製麺の中太麺が組み合わさった味わいで、多くのファンを集めている。

※食べログの点数は2026年7月6日時点。



シャーベット状の出汁を混ぜる「混ぜて冷やす とり天おろしうどん」も発売

同日より、「混ぜて冷やす とり天おろしうどん」(430円〜)も販売する。シャーベット状の出汁を好みに合わせて混ぜることで、冷たさを調整できる夏向けの商品。店内で揚げたとり天に加え、大根おろし、レモンをトッピングし、さっぱりと味わえる一杯に仕上げた。

混ぜて冷やす とり天おろしうどん 430円〜

いずれも販売期間は8月5日～8月30日までで、販売予定総数が完売次第終了となる。