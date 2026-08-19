100円寿司チェーンの「はま寿司」は8月19日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、しっとりとした口当たりと上品な旨みを味わえる「北海道水揚げ 秋鮭」、富山県産白エビを野菜とともにかき揚げにした「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」が、お手頃価格の110円で登場。

さらに、身が締まって脂のりが良い「宮城県産 さんま」、大根おろしやシークヮーサー果汁を使用した特製だれを合わせた「えびおろし盛り(沖縄県産シークヮーサーだれ)」、ツブ貝のコリコリ食感とワサビの爽やかな辛みがやみつきになる「北海道産つぶ貝のわさび和え」が、いずれも176円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズでは、とろけるような和牛のバラ肉にレモンを添えた「和牛とろ握り(レモン)」を、319円で堪能することができる。

また、サイドメニューでは、たっぷりのトマトと魚介の旨みが詰まったスープに、アサリと北海道産チーズをトッピングした濃厚でクリーミーな味わいの「あさりとチーズのトマトラーメン」(506円)、味噌を4種ブレンドした「特製とん汁うどん」(429円)、コリコリ食感の“たことんび(たこの口)”を使用した「北海道水揚げたことんびの唐揚げ」(297円)がラインアップされている。