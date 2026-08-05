丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は8月5日より、「金胡麻冷やし牛肉つけうどん」を販売する。

「金胡麻冷やし牛肉つけうどん」は、なか卯自慢ののど越しの良いうどんを香り高い特製金胡麻だれで味わえる、夏にぴったりの一品。つけ汁は、白胡麻と比べて香りやコク、旨みが強いとされる金胡麻を使用した濃厚な胡麻だれに、ゆず果汁を加えることで、コク深く爽やかな味わいに。うどんには、なか卯の人気商品「牛すき丼」に使用している牛肉を合わせており、甘辛く味付けした牛肉の旨みが金胡麻の濃厚な味わいと調和した豊かな風味を楽しめる。価格は並が750円、大が850円。

また、なか卯オリジナルの特製ざるつゆで味わえる「冷やし牛肉つけうどん」(並650円、大750円)も登場。かつおや昆布などのだしの豊かな風味を感じられる特製ざるつゆに、牛肉の旨みがマッチ。さらに、「食べるラー油」「こだわり卵」「とろろ」などのトッピングを追加することで、お好みに合わせた味わいの変化も楽しめるという。

そのほか、「金胡麻冷やし牛肉つけそば」(並870円、大990円)、「冷やし牛肉つけそば」(並770円、大890円)、「金胡麻だれざるうどん」(並550円、大650円)、「ざるうどん」(並450円、大550円)もラインアップされている。