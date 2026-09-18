全編AIで制作された韓国BL『針香＜チムヒャン＞～若君と秘密の仕立て屋～シーズン1』が、10月1日0時からFODで全8話独占配信される。

同作は、朝鮮時代を舞台に、両班の若君と秘密を抱える針線匠(仕立て職人)が織りなす身分違いの恋を描く本格時代劇BLロマンス。オリジナル脚本をもとに全編AIで制作され、YouTubeで730万回、Instagramで約270万回を記録するなど、SNS累計再生回数は1,000万回を突破している。視聴者の約60％を海外ファンが占め、その中でも日本が最大の視聴国となっている。

6年間心を閉ざした若君と、秘密を抱える仕立て職人

主人公は、ある悲しい出来事をきっかけに心を閉ざし、6年間屋敷の離れに閉じこもってきた両班の若君ハン・ソジン(AI俳優 カン・ジュノン)。

使用人からも「氷のように冷淡で恐ろしい」と言われ、縁談も断り続けるソジンのもとへ、ある日、彼の衣を仕立てるため、美しい針線匠ドハ(AI俳優 ムン・ユウォン)がやって来る。

嫌味を口にし、冷たい態度を取るソジンに対しても、ドハは臆することなく、職人としての信念を持って接していく。そんなドハと過ごすうちにソジンの心は少しずつ解きほぐされ、2人もまた、衣を1針、1針縫うようにゆっくりと惹かれ合っていく。

しかし、ドハには誰にも明かせない秘密があり、身分も立場も異なる2人の恋はやがて大きな運命に翻弄されることになる。

YouTube公開版に新規シーン追加、映像・音響も強化

韓屋や韓服といった朝鮮時代を象徴する文化や自然を、自然光を生かしたシネマティックな映像で描くのも見どころ。

FODでは、SNSで話題を集めたYouTube公開版をベースに、新規シーンの追加や再編集を行い、映像・音響を強化した拡張・リマスター版を独占配信する。

生成AI技術を制作全般に活用する一方、作品の中心に据えるのは人と人との感情や関係性の変化。AI俳優のカン・ジュノンとムン・ユウォンが、身分違いの切なく美しい愛の物語を紡いでいく。

(C)2026 Tonfilm AI Studio. All Rights Reserved.