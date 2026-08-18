カンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(毎週月曜22:00～)のイベント『GTO 1年B組大集合! みんなで作る真夏の学園祭 ～Great Time in Odaiba～』が18日、Zepp Diversityで行われ、生徒役11名とLIL LEAGUE岩城星那、The Right Light 松瀬太虹、MON7Aが事前の囲みに応じた。

(上段左から)MON7A、森本陸斗、西浦心乃助、川口和空、柴崎楓雅、岩城星那(LIL LEAGUE)、松瀬太虹(The Right Light)、(下段左から)堀口真帆、梶原叶渚、稲垣来泉、大島美優、北里琉

梶原叶渚が視聴者に伝えたい想いとは...?

イベントに先駆けて囲み取材が行われ、記者からの質問にイベント出演者らが応えた。

梶原叶渚

ドラマ『GTO』で岩槻琴音役として出演している梶原叶渚は、記者からの「実際の視聴者に直接対面する今回のイベントで来場者に伝えたいことは?」という質問に回答した。

「ドラマ内ではぎくしゃくした雰囲気で映っていたりとか、みんなが役に入っているからこそ伝わるクラス内の雰囲気だと思うんですけど、実際はこんなに仲がいいんだよって言うのを伝えたいなって思っています」

「まだ扉を閉じているような役が多いと思うんですけど、本当はこんな人だよ、と本人のことをたくさん知れる機会だと思うので、現場の雰囲気と合わせて伝えていきたいです」とイベントへの意気込みや、ドラマの撮影が和やかな雰囲気のなか行われていることを明かした。

稲垣来泉

また、伊藤結役の稲垣来泉は、「ここでしか聞けないような生徒同士だからこそ分かる素顔やエピソードがあるので、そこに注目してもらえたら楽しいと思います」と話した。