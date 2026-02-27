カカクコムが運営する「食べログ」は2月25日、「食べログ とんかつ 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年1月20日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「とんかつ」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。

食べログ とんかつ 百名店 2026

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「とんかつ 百名店」は今回で7回目の発表となる。

今回は東京都から43店、大阪府から10店、愛知県から9店が選出された。初選出は26店。1日の提供数がわずか8皿という完全予約制の「揚雫」(神奈川県横浜市)をはじめ、厳選した熟成銘柄豚を日替わりで選べる「とんかつ 土本」(愛知県名古屋市)、無添加にこだわり、赤身・希少部位などを楽しめる「とんかつ 幻水豚」(東京都世田谷区)、九州の甘い醤油とわさびで頂く黒豚シャトーブリアンが堪能できる「黒豚とんかつ くろまつ」(福岡県福岡市)などが初選出された。

初選出26店は、以下のとおり。