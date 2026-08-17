ファミリーマートは8月11日から、ボーイズグループ「VIBY(バイビー)」とコラボしたラッピング店舗をファミリーマート専大通り店(東京都千代田区)で展開している。

期待のボーイズグループ「VIBY」のラッピング店舗が登場

VIBYは、「BTS」や「TOMORROW X TOGETHER」などのボーイズグループの新人開発に携わったキム・ミジョン氏により設立された新レーベル「Rii.MJ」より誕生した第1弾アーティスト。メンバー全員が10代の日本人で構成されており、グループ名は、グループのコンセプトである「Voyage Into Bright Youth(輝く青春の旅路)」の頭文字に由来している。

8月31日に日本武道館でのデビューショーケースを控えたVIBYをファンと共に応援すべく、日本武道館近くのファミリーマート店舗にて、期間限定で店舗ラッピングを実施している。店外ガラス面への装飾に加え、店内壁面やマルチコピー機にいたるまで、店舗全体をVIBY一色に彩り、ファン必見の空間を創出する。実施期間は8月11日～8月31日まで。

マルチコピー機

全国のファミマでオリジナルブロマイドを発売

全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機のサービス「ファミマプリント」にて、VIBYのオリジナルデザインブロマイド、シールを期間限定で販売している。販売期間は8月10日～8月31日23:59まで。

「ランダムブロマイド&シール(Miracle)」(写真紙400円、シール紙500円)は、1st CD「Miracle」のビジュアルを使用したブロマイド風プリント。集合写真部分を切り抜いてスマホケースに挟むなど、用途に合わせて用紙を選べる。

「ミニフォトカード風デザイン(HANAMARU)」(シール紙1,000円)は、1シートにメンバー全員のデザインが載っている、豪華なミニフォトカード風プリント。お好みの形に切り抜いて使用できる。

「武道館キービジュアルデザイン」(写真紙400円 シール紙500円)は、8月31日に開催される日本武道館コンサートのキービジュアル写真を使用した記念すべきブロマイド風プリント。

専大通り店限定「ファミマTVジャック」

ラッピング実施期間中、ファミリーマート専大通り店の店内に設置されたデジタルサイネージ(ファミマTV)をVIBYがジャック。メンバーからのコメント動画や、ミュージックビデオなどを放映する。実施期間は8月11日～8月31日。