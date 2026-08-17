ファミリーマートは8月25日から、「がんばろう熊本応援キャンペーン」を実施する。

熊本地震で被災した地域の復興を応援

令和8年熊本地震で被災した地域の復興に尽力する人々を応援するため、熊本県のファミリーマート約190店舗限定の「冷し麺・温かい麺・焼麺全品50円引き」やお弁当5品「ごはん20%増量」といった応援企画を皮切りに、全国のファミリーマート約16,500店舗で展開する「熊本応援フェア」までを繋ぐキャンペーンを実施する。

第1弾:熊本県限定「冷し麺・温かい麺・焼麺全品50円引き」

震災からの復興を「食」の力で応援したいという願いを込め、熊本県限定で冷し麺・温かい麺・焼麺全品50円引きキャンペーンを行う。実施期間は8月25日～8月31日。

冷し麺・温かい麺・焼麺全品が対象となる。パスタ・生麺・袋麺・カップ麺・冷凍麺・麺入りサラダ・グラタン類・お好み焼きは対象外。

一例として、「さっぱり特製醤油スープ 6種具材の冷し中華」(578円)や「甘辛仕立ての牛肉煮 冷し肉ごぼう天うどん」(550円)、「石臼挽きそば粉の冷しとろろそば」(548円)、「大盛 豚肉とねぎの塩焼そば」(598円)などが50円引きとなる。

6種具材の冷し中華は、小麦の風味と口あたりの良さが特徴の中華麺に、醤油や酢の味のバランスにこだわった、ごま油の風味豊かなスープを合わせ、彩りの良い具材をのせた定番の冷し中華。

冷し肉ごぼう天うどんは、柔らかく粘りのあるうどんに、甘辛く味付けした牛肉玉ねぎ煮とごぼう天を合わせた冷しうどん。

石臼挽きそば粉の冷しとろろそばは、歯切れよく風味も良いそばに、だしのきいたつゆを合わせた一品。具材としてとろろ芋、ねぎのほか、小袋のわさびを添付している。

大盛 豚肉とねぎの塩焼そばは、ごま油の風味と、ガーリックを効かせた旨みのある塩焼そば。豚肉と青ねぎをメインにトッピングし、アクセントにフライドガーリックと黒こしょうを振りかけている。

第2弾:熊本県限定、お弁当5品「ごはん20%増量」

人気のお弁当5品を対象に、熊本県限定でごはんを20%増量する。実施期間は9月1日～9月28日。対象商品は、「九州醤油仕立ての唐揚弁当」(628円)、「銀鮭幕の内弁当」(598円)、「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」(680円)、「肉汁じゅわっと鉄板焼ハンバーグ弁当(香味醤油仕立て)」(753円)、「肉の旨味感じる三元豚のロースとんかつ弁当」(753円)。

九州醤油仕立ての唐揚弁当は、九州醤油などで味付けをした唐揚弁当。別添でスパイスとマヨネーズが付いており、味の変化も楽しめる。

銀鮭幕の内弁当は、銀鮭、たまご焼き、エビフライ、牛すき煮、ほうれん草のだし煮、高野豆腐の煮物、人参の煮物を盛り付けた幕の内弁当。

3色そぼろ&チキン南蛮弁当は、彩り良く鶏そぼろ、たまごそぼろ、ごま高菜をトッピングしたご飯とチキン南蛮を組み合わせたお弁当。

肉汁じゅわっと鉄板焼ハンバーグ弁当は、ボリューム感があるハンバーグに、ブラックペッパーのアクセントが利いた、お肉やにんにくの旨みが感じられる香味醤油ソースを合わせた商品。

三元豚のロースとんかつ弁当は、やわらかい三元豚のロース肉の食感や旨みが楽しめるとんかつ弁当。ソースは野菜や果実などの甘みや旨みをきかせた特製ソース。

第3弾:全国で「熊本応援フェア」を実施

熊本県のご当地食材やご当地メニューの美味しさを届けるとともに、日本全国へ復興支援の想いを繋いでいく。実施は9月下旬を予定しており、売上の一部は令和8年熊本地震災害支援金として被災した地域の自治体等へ寄付する予定だ。同フェアの詳細は決まり次第発表される。