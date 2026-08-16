見た目はただの可愛いアヒルなのに、動き出した瞬間に思わず二度見してしまう――。そんなアヒルの工作セットが、SNSで「リアル～!」「かわいすぎる笑」と話題になっています。

こちらは、タミヤの工作シリーズ「歩いて泳ぐアヒル工作セット」です。水鳥ならではの長いクチバシとぽってりとしたフォルムが、リアルで可愛いですよね。しかし、驚くべきはその動き。水中でも陸でも、本物そっくりの動きをするんです!

百聞は一見に如かず。まずは動画をご覧ください。

水の上をスイスイ泳ぐだけでなく、地面もよちよち歩くアヒルちゃん、どこから見てもアヒルそのもの。首を前後に動かすしぐさも再現されていて、本物そっくりです。可愛くてたまりませんね。

組み立てに必要な工具は、ニッパー、カッター、プラスドライバーのみ。接着剤を使うことなく、はめ込みとビス止めだけで組み立てられるのだとか。また、ミニ水中モーター付きで水陸両用。クチバシや目に貼るステッカーは耐水性というこだわりも。さらに、おしりに付いたローラーやスポンジ製のフロートの向きを調整すれば、左にも右にも旋回するというのだから素晴らしい。さすが、世界の模型ブランド「タミヤ」さんです!!

サイズ(約)は全長157mm、全幅83mm、全高107mmで、価格は2,200円。こんなに優秀なのに、リーズナブルなのも嬉しいポイント。SNSで紹介されると、「えっ、すごい! 本物みたい」「かわいすぎる笑」「まさかの水陸両用アヒル。妙にリアルな動きして笑ったww」「これ可愛い!欲しすぎる!!」と話題になっています。

童心にかえって作って遊んでみるのもよし、お子さんと一緒に工作に挑戦してみるのもよし。ぜひ作って、動かして、笑って——そんな楽しみを味わってみてはいかがでしょうか。