60歳の妻、夫の母親は9歳年下　番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#6が14日に配信された。

34歳差夫婦に密着

番組では、60歳の妻・広美さんと26歳の夫・晃太さんという、番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着。出会ってわずか1年で結婚したこともさることながら、広美さんは今回が4度目の結婚であることや、これまでの結婚にて3人の子どもがおり、全員晃太さんより年上であること、さらに、晃太さんの母親も広美さんの9歳年下という驚きの家族構成が明らかになると、スタジオからも驚きの声が上がった。

2人の出会いは、広美さんの母親が座長を務める大衆演劇の劇団。演技と踊りを学ぶため、晃太さんが劇団を訪れたことがきっかけだったという。初対面から晃太さんは広美さんを「素敵な人」だと感じ、広美さんも晃太さんを「タイプ」と好印象を抱いていたそう。

その後、稽古を重ねるなかで互いに惹かれていき、広美さんは「彼女いるの?」と探りを入れた末、「付き合うなら年下かな? 晃太でもいいよ(笑)」と猛烈アプローチ。当時を「本気でしたね」と振り返る広美さんに、スタジオも「どストレート!」「めちゃくちゃアピールしてる」と興奮気味にコメントする。

一方、晃太さんも“許されざる恋”を描く演目の稽古をきっかけに、広美さんへの思いを強くしたと語り、「手を触った瞬間ですね。ドキドキしちゃいました」「この方は運命の人だって思った」と、広美さんの手に触れた瞬間に恋心を確信したことを明かした。