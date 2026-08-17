ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#6が14日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

34歳差夫婦に密着

番組では、60歳の妻・広美さんと26歳の夫・晃太さんという、番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着。出会ってわずか1年で結婚したこともさることながら、広美さんは今回が4度目の結婚であることや、これまでの結婚にて3人の子どもがおり、全員晃太さんより年上であること、さらに、晃太さんの母親も広美さんの9歳年下という驚きの家族構成が明らかになると、スタジオからも驚きの声が上がった。

2人の出会いは、広美さんの母親が座長を務める大衆演劇の劇団。演技と踊りを学ぶため、晃太さんが劇団を訪れたことがきっかけだったという。初対面から晃太さんは広美さんを「素敵な人」だと感じ、広美さんも晃太さんを「タイプ」と好印象を抱いていたそう。

その後、稽古を重ねるなかで互いに惹かれていき、広美さんは「彼女いるの?」と探りを入れた末、「付き合うなら年下かな? 晃太でもいいよ(笑)」と猛烈アプローチ。当時を「本気でしたね」と振り返る広美さんに、スタジオも「どストレート!」「めちゃくちゃアピールしてる」と興奮気味にコメントする。

一方、晃太さんも“許されざる恋”を描く演目の稽古をきっかけに、広美さんへの思いを強くしたと語り、「手を触った瞬間ですね。ドキドキしちゃいました」「この方は運命の人だって思った」と、広美さんの手に触れた瞬間に恋心を確信したことを明かした。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

60歳の妻、夫の母親は9歳年下　番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着　『ダマってられない女たち season3』
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