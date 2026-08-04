あきんどスシローは、サントリービバレッジ＆フードが販売するロングセラー炭酸飲料「C.C.レモン」と、“SUSHIRO Cafe”がコラボレーションした、この夏を盛り上げる新作スイーツ「おいしーレモンの甘酸っぱパフェ」を、8月5日より全国のスシローにて販売する。

“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売している。年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツを届けている。

8月5日からは、この厳しい暑さを少しでも爽やかに過ごせる、とびきりフレッシュで爽快なコラボレーションが実現する。

世代を超えて愛される、あの甘酸っぱくさっぱりとしたロングセラー炭酸飲料「C.C.レモン」の味わいを“SUSHIRO Cafe”の専属パティシエたちがスシロー風のパフェとして、新しい感覚で楽しんでもらえるようにアレンジした。

レモンミルク風マーブルアイスに、食感が楽しいナタデココを入れたレモンソース、シャリシャリ氷のレモングラニタにはラムネがアクセントで入っている。さらに、爽やかなレモンの香りと酸味が味わえるレモンゼリーを重ねた。仕上げに添えられたカットレモンを好みの量を絞ることで、自分好みの酸っぱさにカスタマイズができ、よりフレッシュなレモンの香りをダイレクトに感じられるとのこと。

さらに、同日からは、混ぜて楽しむひんやりフラッペ「飲むミルクティーッペ」も登場。

「飲むミルクティーッペ」は、セイロン茶葉を厳選し、ミルクに合う紅茶シャーベットを混ぜて楽しむ新作フラッペ。紅茶の味わいをしっかりと感じられる紅茶シャーベットとミルク、練乳が絶妙にマッチして暑い夏でもさっぱりと楽しめるとのこと。

“SUSHIRO Cafe”が販売するフラッペは、お客自身でよく混ぜて完成させ、出来立てを味わえるのが特長。自分で混ぜるからこそ生まれる絶妙なムラも楽しんでほしいとのこと。