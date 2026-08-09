彼女は敵か、それとも――。16日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第14話から、宮下今日子が出演する。第2シーズンのキーパーソンの1人としてすでに出演が発表されていたが、次回、ついにその素性が明らかになる。

同作は、堺雅人演じる主人公・乃木憂助を中心に、“別班”や公安などさまざまな人物の思惑が交錯する物語。第2シーズンでは、第12話にチョッキー(OHM)が電撃出演し、癖の強いキャラクターで注目を集めた。その出演情報の解禁と同時に、宮下の出演も発表されていた。

宮下今日子

乃木、野崎の“裏切り”で絶望の淵へ

9日に放送された第13話では、乃木が野崎守(阿部寛)からの裏切りに遭い、絶望の淵に立たされた。

乃木と野崎は、“別班”と“公安”という、国防を任務とする“表”と“裏”の立場にありながら、バルカ共和国で運命的かつ必然的な出会いを果たした2人。行動を共にするうちに、いつしか兄と弟のような関係を築いてきた。

それだけに、かけがえのない“相棒”による背信行為に乃木は落胆。2人の関係にも暗雲が立ち込める展開となった。

宮下今日子は敵か、それとも…

そんな状況の中、第14話から物語に加わるのが宮下だ。

これまで第2シーズンのキーパーソンの1人であること以外、その詳細は伏せられてきたが、第14話でついに素性が明らかになる。

野崎の行動によって揺さぶられる乃木の前に、宮下演じる人物はどのような形で現れるのか。

【編集部MEMO】

宮下今日子は、1975年8月14日生まれ、東京都出身。幼少期からクラシックバレエを続け、1998年にNODA・MAP『ローリングストーン』で初舞台。その後、舞台を中心に映像作品にも活動を広げ、『不適切にもほどがある!』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』『宙わたる教室』、映画『ルノワール』『若武者』『ヤクザと家族 The Family』などに出演する。

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