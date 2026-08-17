「KFB福島放送開局45周年記念 SUSURUラーメンフェス福島」が10月30日から、福島県郡山市「開成山公園 フロンティア広場」で開催される。

KFB福島放送開局45周年記念 SUSURUラーメンフェス福島

全国から選び抜かれた10店舗が福島に集結

登録者数200万人を超えるラーメンYouTuberのSUSURUが全国から厳選したラーメン店が集結する「SUSURUラーメンフェス」。過去4回開催で累計来場者数25万人を突破した本イベントの第5弾が、10月30日～11月3日の5日間、福島県郡山市で開催される。時間は10:00 〜 21:00(初日は11:00〜21:00、最終日は10:00～19:00まで)。

「毎日ラーメン健康生活」を掲げ、これまで3,500日以上にわたり、6,000店舗以上のラーメンを食べ歩いてきたSUSURUが、全国各地から10店舗を厳選。普段は福島からなかなか足を運ぶことのできない全国の人気店をはじめ、同フェスだからこそ味わえる一杯や、今回初出店となる店舗など、個性豊かなラインナップが集結する。

津軽煮干の名店「長尾中華そば」が青森から初参戦。「大間昆布香る 津軽煮干らぁ麺」を提供する。煮干しの力強い旨みに大間昆布の上品な風味を重ねた、滋味深く奥行きのある味わい。

「ハイマウント」は、栃木を代表するガッツリ系の名店。極太麺に濃厚ダレと多彩な具材を豪快に絡めた、二郎系「元祖まぜそば」を提供する。

麺屋 ようすけ「佐野ラーメンチャーシュー盛り(醤油)」

「麺屋 ようすけ」は、佐野ラーメンを牽引する栃木県の名店。「佐野ラーメンチャーシュー盛り」は、澄んだスープに超多加水のモチモチ麺、たっぷりのチャーシューまで楽しめる贅沢仕様。

ラーメン ししょう「麻婆麵(麻婆)」

千葉県から初参戦する「ラーメン ししょう」は、「麻婆麵」を提供する。丼を覆い尽くすほど豪快な麻婆餡はインパクト抜群。熱々トロトロの餡に刺激と旨みを閉じ込めた名物麺。

大阪府「ラーメン家あかぎ」は「鶏白湯しおラーメン」を提供する。ふわりと泡立つ鶏白湯は、鶏の旨みを濃密に感じながらも後味は軽やか。クリーミーでなめらかな口当たりも魅力。

麵処 井の庄「辛辛魚らーめん(旨辛)」

東京都「麵処 井の庄」の「辛辛魚らーめん」は、濃厚豚骨魚介の旨みに、たっぷりの特製辛魚粉で鮮烈な刺激をプラスした一品。辛さの奥に深いコクが広がる。

セアブラーメン 東中八「NEO背脂醤油ラーメン(醤油)」

東京都「セアブラーメン 東中八」は、背脂が生み出す甘みとコクに、醤油のキレをバシッと効かせた「NEO背脂醤油ラーメン」を提供する。こってりとキレの絶妙なバランスがクセになる味わいだという。

埼玉県「寿製麺よしかわ」は、「比内地鶏の極上炙り肉中華そば 塩」を提供する。比内地鶏の豊かな旨みを丁寧に引き出した塩スープ。香ばしい炙り肉を贅沢に添え、素材の持ち味をじっくり堪能できる。

ラーメン 鷹の目「鷹の目ラーメン(二郎系)」

埼玉県のガッツリ系の人気店「ラーメン 鷹の目」が福島に上陸。濃厚豚骨醤油に極太麺を合わせ、豪快な豚とニンニクが食欲をかき立てる迫力満点のラーメン「鷹の目ラーメン」を提供する。

札幌味噌の名店「札幌らーめん輝風」が今年も出店する。「元祖味噌ラーメン」は、香ばしく炒めた味噌スープに中太卵縮れ麺が絡み、札幌らしい王道の味わいを楽しめる一品。

ラーメンだけじゃない、お楽しみコンテンツも

会場にはラーメン店だけでなく、フードやドリンク、協賛企業によるブースも多数出店予定。さらに、同フェスならではのステージ企画をはじめ、会場をより楽しめるさまざまなコンテンツも順次発表される。

先行チケットも販売中

同イベントの入場は無料。SUSURUラーメンフェスオフィシャルサイト、ファミリーマート店内のマルチコピー機にて、お得な先行チケット・ファスト券を販売している。

先行チケットの発売期間は8月13日～10月29日23:59。価格は1杯券が1,000円、3杯券が2,940円(980円/杯、60円OFF)、5杯券が4,800円(960円/杯、200円OFF)、10杯券が9,500円(950円/杯、500円OFF)。優先レーンでラーメンを受け取ることができるファスト券は1杯券が1,000円。

当日券は10月30日0:00～11月3日に販売予定で、1杯券1,000円。

券種によって数量限定・なくなり次第終了となる場合がある。