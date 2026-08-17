ファミリーマートは8月18日、「スワイシーブルダック炒め麺BIGカップ」(360円)を全国のファミリーマートで先行発売する。

食トレンド「スワイシー」なおいしさが楽しめる

最新の食トレンドとして、「スイート」と「スパイシー」が融合した「スワイシー」が注目されている。辛いものが苦手な人でも食べやすく、奥行きがあり複雑でクセになる味わいが人気を集めている。

このたび、日本国内で累計1億4000万食を突破している人気ブランド「ブルダック炒め麺」シリーズの最新フレーバーが登場する。ブルダックソースの旨味あふれる辛さにキャラメルの甘さを重ねた、絶妙なバランスが楽しめる一品。トッピングの金平糖がユニークな食感を加え、辛さもやさしいため、辛いものが苦手な人でも楽しめるという。

ブルダック詰合せが100名に当たるキャンペーン

X公式アカウントをダブルフォロー(@samyangfoods_jp・@famima_now)のうえ、指定の投稿をリポストすると、ブルダック詰合せが100名に当たるキャンペーンを実施する。実施期間は8月20日20:00～9月2日23:59。

Amazonギフト券が計1,000名に当たるキャンペーン

ファミマ限定で発売する同商品の購入者を対象に、最大3,000円分のAmazonギフト券が当たる購入者キャンペーンを実施する。期間は8月18日～9月17日。ブルダック公式LINEアカウントを友だち追加のうえ、特設サイトから対象商品のレシートを撮影して応募すると、Amazonギフト券3,000円が10名/500円が990名(合計1,000名)に当たる。