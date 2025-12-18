『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。

大泉:ドラマでもね、僕は向井くんとの共演もございまして。ただ、思ったよりも向井くんは役の中でちっともおもしろいことを言わなかったなと。

向井:そりゃそうでしょ! 言ったら(世界観が)崩れますやん!

大泉:もうちょっとぶっ込めなかったか?

向井:(大泉さんみたいに)僕もモノマネ入れたら良かったですね。

大泉:随分と真面目にやってましたよ!

永瀬:それが普通なんですよ。それでいいんで。舞台挨拶でいっぱいイジってあげてください!

大泉:そう? もうちょっとボケてもいいと思うよ。

向井:反省点です、今回の!

大泉:だから、あんまり大事な役を与えてはいけないんですよ! 向井くんには遊びのある自由度の高い役がいい。

向井:ただ、こう見えてアドリブが苦手でございまして(笑)。アドリブを足すと、関西弁が出てしまうんですね。

永瀬:分かる!

大泉:そっか、それがあるのか〜。でも、向井くんのお芝居もドラマの中で光っておりますので。

日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』(TBS系)。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマである。

『映画ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日に公開、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』(TBS系)が12月28日(21:00〜)に放送される。