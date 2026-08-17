ジョイフルは8月14日、全国9店舗で秋の新商品をいち早く味わえる「ジョイフルのお店で秋の新商品試食会」と、福岡工場の見学と秋の新商品試食を楽しめる「秋の新商品試食会&福岡工場見学ツアー」を開催すると発表した。いずれも8月18日10時から「ジョイフルネット注文ページ」で先着順にチケットを販売する。

全国9店舗で秋の新商品試食会、参加者にはお食事券などをプレゼント

「ジョイフルのお店で秋の新商品試食会」は、9月16日、17日、29日、30日に全国9店舗で開催する。開催日時は店舗によって異なり、各店舗で16時、18時15分、20時30分の3回を予定している。

9月16日は「越谷レイクタウン店」(埼玉県)、「宮崎店」(宮崎県)、「豊川コロナワールド店」(愛知県)、9月17日は「松山平田店」(愛媛県)、「福岡警固公園前店」(福岡県)で開催する。9月29日は「りんくうタウン店」(大阪府)、「小倉熊本店」(福岡県)、9月30日は「舟入店」(広島県)、「大分大手町店」(大分県)で実施する。

1回につき60名、店舗ごとに計180名が定員となる。内容は約90分間を予定しており、秋の新商品の紹介、新商品の試食、クイズ大会を実施する。

参加費は1名につき2,500円。未就学児は無料だが、料理や特典は付かない。

参加者全員に「ジョイフルお食事券」(紙)1,500円分と「オリジナルデザインジッパーバッグ」をプレゼントする。また、公式アプリでアンケートに回答した人には、「ジョイフルデジタルお食事券」1,000円分も後日送付する。

福岡工場見学&秋の新商品試食、オリジナルパフェ作りも

「秋の新商品試食会&福岡工場見学ツアー」は、10月2日と10月3日に開催する。会場はジョイフル福岡工場・ジョイフルカレッジ(福岡県築上郡築上町大字日奈古186-1)で、9時、11時30分、14時の3回を予定している。

ツアーでは、福岡工場の見学、秋の新商品の紹介と試食に加え、「オリジナルパフェ作り」を体験できる。所要時間は約145分を予定している。

参加費は1名につき2,500円で、各回60名、2日間合計360名が定員。参加特典として「ジョイフルお食事券」(紙)1,000円分を用意するほか、公式アプリでアンケートに回答した人には「ジョイフルデジタルお食事券」1,000円分を後日送付する。