日本マクドナルドは8月7日、ハッピーセット「ポケモン」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

ハッピーセットに「ポケモン」のおもちゃが登場

マクドナルドでは現在、2026年夏の特別企画「ポケモン夏マック」を開催している。このたび、同企画の「ハッピーセット編」として、30周年を迎える「ポケモン」のおもちゃ全12種がハッピーセットに登場する。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめとした歴代の旅立ちの3匹のポケモンなど、30周年を記念して計30種類のポケモンたちが勢ぞろい。

第1弾(8月7日～8月13日)のおもちゃでは、ピカチュウに加え、「ポケットモンスター 赤・緑」、「ポケットモンスター 金・銀」以降の旅立ちの3匹のポケモンたち、第2弾(8月14日～8月20日)のおもちゃでは、イーブイとカビゴンに加え、「ポケットモンスター X・Y」、「ポケットモンスター サン・ムーン」以降の旅立ちの3匹のポケモンたちが登場する。第3弾は8月21日～。第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つもらえる(おもちゃは選べない)。

今回のおもちゃは、転がしたり、回したり、飛ばしたりするなど、手指を使って楽しめる全12種類をラインアップした。ピカチュウやイーブイのモンスターボールローラー、ディスクシューティングのおもちゃでは、転がしたり飛ばしたりする遊びを通じて、手指を器用にコントロールする力(身体動作)が育まれる。また、「どの方向に飛ぶかな?」「どこをねらえば当たるかな?」と考えながら、ねらった方向にディスクを飛ばす遊びは、空間を認識して微調整する力も養う。さらに、最初にもらえるポケモンたちが描かれたポケモンパネルは、ほかのおもちゃにも付け替えて遊べるため、友だちとパネルを交換したり、対戦したりするゲームが楽しめ、ルールを守って相手を思いやる態度など、社会性やコミュニケーションの力を育むことができる。ポケモンパネルの表面はホログラム仕様で、裏側にはポケモンの名前や、図鑑に掲載されている番号が書かれている。登場するポケモンは全30種類。

なお、販売開始日の8月7日～8月9日の3日間は、1グループ様1会計6個までの販売となる。当該期間中、マックデリバリーサービスを除く各社デリバリーサービスでの販売は休止する。ハッピーセット「えんとつ町のプペルをさがせ!」、「小学館の図鑑NEO マクドナルド」は、通常通りの販売方法となる。各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了する。

スマートフォンで集める「ポケモンハッピーコレクション」

「ポケモンハッピーコレクション」は、スマートフォンでポケモンを集めて楽しめるデジタルコンテンツ。マクドナルド店舗でおもちゃディスプレイなどに掲出しているQR コードを読み込み、「ゲットする」をタップすると、さまざまなポケモンをコレクションできる。30種類のポケモンがラインアップしている。実施期間は2026年8月7日5:00～8月27日23:59。

ポケモンハッピーコレクション

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