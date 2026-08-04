マクドナルドは8月5日、McCaféの人気レギュラー商品「クッキー&クリームチョコフラッペ」「マンゴースムージー」をリニューアル発売する。

「クッキー&クリームチョコフラッペ」「マンゴースムージー」が初リニューアル

マクドナルドのフラッペ・スムージーは、2023年7月に全国販売を開始して以来、現在では全国約3,000店舗中2,500店舗以上で提供されている人気商品。今回、より魅力的な商品を届けることを目的に、全国販売開始以来初となるリニューアルを実施。「チョコ感」と「マンゴー感」にこだわり、新たな味わいの2商品が登場する。

「クッキー&クリームチョコフラッペ」(470円〜)は、ドリンク部分に北海道産生クリームを新たに配合し、チョコのコクとまろやかな甘みを楽しめる味わいにリニューアルした。ホイップクリームとザクザク食感のココアクッキートッピングはそのままに、北海道産生クリームとココアパウダーを使用したクリーミーなドリンクに仕上げた。チョコの香りやミルクのまろやかな甘さ、ココアのほろ苦さが重なる一杯となっている。

「マンゴースムージー」(450円〜)は、“マンゴーの王様”と呼ばれるアルフォンソマンゴーのピューレを増量し、香りや甘みをより楽しめる味わいにリニューアルした。とろっとした果実感とシャリっとした爽やかな飲み心地が特徴で、マンゴーならではの濃厚な甘みとほどよい酸味を楽しめるスムージーとなっている。

マンゴースムージー 450円〜

HANAのJISOOさん・YURIさんがマクドナルドCMに初出演

リニューアルにあわせ、8月4日から新TVCM「マックに甘いの飲みにこない? リニューアル」篇(30秒)を全国(一部地域を除く)で放映する。CMには、ダンス&ボーカルグループHANAのJISOOさんとYURIさんが初出演。リニューアルしたMcCaféの商品を片手に、レトロでエモーショナルな雰囲気の中で休日を楽しむ様子を描いている。