スターバックス コーヒー ジャパンが、美しいオーシャンビューや地域ならではの魅力を感じられる店舗を紹介している。

【神奈川県】横浜の歴史と自然が調和する空間

8月10日にオープンした「スターバックスコーヒー横浜海の公園店」(神奈川県横浜市)は、国の登録有形文化財である「旧長濱検疫所一号停留所」内に出店する店舗。海辺ならではの穏やかな景観に包まれ、コーヒーとともにゆったりとしたひとときを楽しめる。営業時間は5月～10月が8:00～21:00、11月～4月は8:00～19:00。

スターバックスコーヒー横浜海の公園店

【沖縄県】海を一望、ビーチまで数十歩のロケーション

2026年4月にオープンした「スターバックスコーヒー名護21世紀の森公園あけみおてらす店」(沖縄県名護市)は、1世紀の森ビーチに隣接し、沖縄の海を一望できるロケーションが魅力の店舗。ビーチまでは数十歩の距離にあり、店内やテラス席からはパノラマオーシャンビューが広がる。潮風や波音を感じながらコーヒーを楽しめるほか、琉球瓦を取り入れた空間デザインも特長で、沖縄ならではの開放的なコーヒー体験を提供している。営業時間は7:30～21:00。

スターバックスコーヒー名護21世紀の森公園あけみおてらす店

【大阪府】大阪湾を望む開放的な空間

「スターバックスコーヒー泉南りんくうパーク店」(大阪府泉南市)は、大阪湾を一望できる「SENNAN LONG PARK(泉南りんくう公園)」内に位置する店舗。大きな窓やテラス席からは海辺ならではの開放的な景色が広がり、時間帯によって表情を変える海や美しい夕景を楽しむことができる。コーヒーを片手に潮風を感じながら、日常を離れてゆったりと過ごせるロケーションが魅力の店舗。営業時間は8:00～22:00。

スターバックスコーヒー泉南りんくうパーク店

【兵庫県】神戸港でクルーズ船をイメージした店舗

「スターバックスコーヒー神戸メリケンパーク店」(兵庫県神戸市)は、神戸港を望むメリケンパーク内に位置する店舗。クルーズ船をイメージした建築デザインと、海や港の景色を楽しめる開放的なロケーションが特長。テラス席では潮風を感じながら、神戸らしいウォーターフロントの景観とともに特別なコーヒー体験を楽しめる。営業時間は7:30～22:00。

スターバックスコーヒー神戸メリケンパーク店

【広島県】世界文化遺産・嚴島神社へと続く瀬戸内海と大鳥居を望む空間

「スターバックスコーヒー厳島表参道店」(広島県廿日市市)は、世界文化遺産・嚴島神社へと続く表参道商店街に位置する店舗。ガラス張りの店内やバルコニーからは瀬戸内海と嚴島神社の大鳥居を望むことができ、宮島ならではの絶景とともに特別なコーヒー体験を楽しめる。店内には宮島の伝統工芸の木製しゃもじを取り入れたアートを設え、地域の魅力を感じられる空間となっている。営業時間は9:00～20:00。

スターバックスコーヒー厳島表参道店

【鹿児島県】錦江湾と桜島を一望できる店舗

「スターバックスコーヒー鹿児島仙巌園店」(鹿児島県鹿児島市)は、世界文化遺産・仙巌園に隣接する、登録有形文化財を活用した店舗。歴史ある建物の趣を受け継ぎながら、店内からは錦江湾と桜島を一望できるロケーションが魅力。鹿児島の伝統文化を取り入れた空間で、歴史と自然を感じながらゆったりとしたひとときを過ごせる。営業時間は8:00～21:00。