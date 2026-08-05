スターバックスは8月4日、新幹線ホーム上の店舗「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」で、決済方法やデジタルスタンプなどのサービス拡充を発表した。

スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店 イメージ画像

「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」は、旅の始まりにコーヒー体験を届ける店舗として展開。6月24日にリニューアルを経て営業を再開し、7月28日から新たなサービスを開始した。

店頭では、交通系電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済に加え、WEB登録済みのスターバックス カードによるコード決済にも対応。モバイルオーダーと合わせて、利用者の状況に合わせた購入方法を選べるようになった。また、公式アプリやWEBで楽しめるストアパスポートには「JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店スタンプ」が登場。アプリと連携したスターバックス カードやモバイルオーダーでの注文によって入手できる。

スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店 デジタルスタンプ

同店舗では、出発前の限られた時間でも利用しやすいよう、ブリュード コーヒー(ホット3種、アイス2種)と軽食を提供。店舗面積は13.9㎡で、席は設けず持ち帰り専用となっている。営業時間は6:30～21:30。

ブリュード コーヒー

スターバックスは、「Brewed to Go」をコンセプトにした新たな店舗スタイルを展開しており、新幹線ホームから広がる「旅のスターバックス体験」として、2027年にはJR名古屋駅とJR京都駅の新幹線ホーム上にも順次店舗を開業予定。新幹線移動中でも手軽にコーヒーや軽食を楽しめる環境を広げていく。