星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は9月1日～11月30日の期間、色鮮やかな紅葉に包まれ、心身を調える5つの過ごし方を提案する。

星のや軽井沢施設空撮

秋の情景を写す「秋色の紅葉スケッチ」

「秋色の紅葉スケッチ」は、秋が深まる集落の「一瞬」を絵におさめる体験。スケッチブックと繊細な日本の伝統色を揃えた色鉛筆を手に、色鮮やかに染まる森や水辺を散策する。刻一刻と変化する紅葉の色彩と対峙し、創作に没頭することで、感性を磨くことができる。参加は無料、予約も不要。

紅葉の棚田で信州の秋の味覚を味わう「信州発酵蒸籠」

棚田ラウンジでは「信州発酵蒸籠(せいろ)」(1名15,000円)を提供する。目の前に広がる紅葉の絶景とともに、信州の発酵文化と秋の味覚を堪能する特別なひととき。信州で育まれてきた発酵の知恵と旬の味覚を掛け合わせ、松茸や鹿肉、栗、柿などを贅沢に盛り込んだ。紅葉の絨毯に囲まれた特等席で、心身を健やかに調える優雅な昼食の時間を提供する。公式サイトにて5日前まで予約を受け付ける。

夜の森の神秘に触れ、静寂を嗜む「森のほとりCafe&Bar」

森に囲まれ自然と一体化する「森のほとりCafe&Bar」では、冬の結氷を待つ静かな池のほとりで、薪ストーブの温もりを感じながら、深まりゆく秋の夜長を彩る寛ぎのひとときを提供する。秋が深まるにつれて透明度を増す夜空には、月や星々が鮮やかに輝き、その景色をイメージしたカクテルや厳選されたお酒を楽しめる。公式サイトにて当日20:00まで予約を受け付ける。

紅葉と黄葉の彩りを愛で、心身を調える朝食

客室のテラス席で、赤く染まる集落の紅葉と「軽井沢野鳥の森」の黄金色のカラマツが織りなす鮮やかな色彩を眺めながら、朝食を楽しめる。秋に旬を迎える食材を取り入れた料理を、澄んだ空気の中で味わうことで、身体の内側から目覚め、心身が調っていく感覚を覚える。プライベートな空間で、秋の情景を独占できる贅沢な朝の時間を過ごせる。料金は1名4,235円(税・サービス料込)。公式サイトにて前日まで予約を受け付ける。

山路地の部屋テラスでの朝食

紅葉に包まれる朝のストレッチ「のびのび深呼吸」

腹式呼吸を取り入れた星のや軽井沢オリジナルのストレッチで、澄んだ秋の空気をゆっくりと吸い込み、全身を丁寧に伸ばすことで、普段意識することのない自身の身体と静かに向き合う。紅葉を間近に感じながら、呼吸と身体を調えることで自然と心が落ち着き、心身が心地よく目覚めていくのを感じることができる。参加は無料。公式サイトにて前日19:00まで予約を受け付ける。