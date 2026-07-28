東武ワールドスクウェアは8月1日～9月23日、『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』とのコラボレーションイベントを開催する。

同企画は、パーク内に広がる有名建築物を巡りながら、ミニチュアの世界に隠れた「ぷりきゅ～と」を親子で探すイベント。25分の1スケールで再現された「現代日本」「ヨーロッパ」「エジプト」など園内6つのゾーンの展示物内に、全高約65mmの可動できるデフォルメフィギュア「ぷりきゅ～と」を設置する。有名建築物を巡りながらフィギュアを探して写真を撮影できる仕組みで、遊びながら歴史や文化を学べる夏休みの宿題や自由研究にも最適な体験を提供する。

パーク内3カ所を巡りクイズに回答すると、映画オリジナルキラキラステッカーがもらえるWebクイズラリーも実施する。

パーク内のカフェ「すふぃんくす」では、4種類の映画コラボデザートも提供。1個購入につき、「コースター」を1枚プレゼントする。一緒に記念撮影ができる特製のスタンディも設置する。

コラボデザート

コラボデザインコースター

ワールドショッパーズ「メルカドI」では、コラボデザインキーホルダーを販売する(なくなり次第終了)。

コラボデザインキーホルダー

8月15日には、キュアアンサーが来園するフォトセッション(11:00～、13:00～、14:00～)やぬりえイベントも実施する。ぬりえイベントの参加者には、「映画オリジナルキラキラステッカー」をプレゼントする。

映画オリジナルキラキラステッカー

事前企画として、限定アクリルキーホルダーがセットになったお得なデジタル入園券(大人3,700円、 小人2,300円)を150セット限定で販売している。

限定アクリルキーホルダー

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