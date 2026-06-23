【ガシャポン】『名探偵プリキュア!』のアクセサリーコレクション登場!「やばいめちゃくちゃほしい」「来たわね」と話題に

ガシャポンにこのほど、『名探偵プリキュア!』のアクセサリーコレクションが登場。おしゃれで可愛いビジュが話題となっています。

こちらが、ガシャポンの新商品「名探偵プリキュア! アクセサリーコレクション」です。

『名探偵プリキュア!』に登場するアイテムが、ネックレスやブレスになって登場。また、妖精たちのリングもラインアップされていて、どれも可愛いんです!

1回300円で、ラインアップは、「ネックレス(ジュエルキュアウォッチ)」、キラキラシャカシャカのホロフレークが入った「ブレス(キュアアンサー)」「ブレス(キュアミスティック)」「ブレス(キュアアルカナ・シャドウ)」、指につけられる妖精たちのリング「リング(ポチタン)」「リング(マシュタン)」の全6種。

SNSで紹介されると、「やばいめちゃくちゃほしい」「かわいすぎるるるるるる!!」「ジュエルキュアウォッチ欲しすぎる」「来たわね 回すわよん」と話題に。学校や職場で身に付けられなくても、バッグなどに付けて持ちあることもできそう。気になる方は、チェックしてみてくださいね。