【ガシャポン】『名探偵プリキュア!』のアクセサリーコレクション登場!「やばいめちゃくちゃほしい」「来たわね」と話題に

ガシャポンにこのほど、『名探偵プリキュア!』のアクセサリーコレクションが登場。おしゃれで可愛いビジュが話題となっています。
こちらが、ガシャポンの新商品「名探偵プリキュア! アクセサリーコレクション」です。
『名探偵プリキュア!』に登場するアイテムが、ネックレスやブレスになって登場。また、妖精たちのリングもラインアップされていて、どれも可愛いんです!
1回300円で、ラインアップは、「ネックレス(ジュエルキュアウォッチ)」、キラキラシャカシャカのホロフレークが入った「ブレス(キュアアンサー)」「ブレス(キュアミスティック)」「ブレス(キュアアルカナ・シャドウ)」、指につけられる妖精たちのリング「リング(ポチタン)」「リング(マシュタン)」の全6種。
SNSで紹介されると、「やばいめちゃくちゃほしい」「かわいすぎるるるるるる!!」「ジュエルキュアウォッチ欲しすぎる」「来たわね 回すわよん」と話題に。学校や職場で身に付けられなくても、バッグなどに付けて持ちあることもできそう。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
【商品情報】— 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) June 20, 2026
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名探偵プリキュア！
アクセサリーコレクション
(税込300円)
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『名探偵プリキュア！』の
おしゃれで可愛いアクセサリーコレクションが登場🔎✨… pic.twitter.com/0GrjVtOmD5