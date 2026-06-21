毎週日曜朝8時30分～、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中の「プリキュアシリーズ」第23作目『名探偵プリキュア!』より、『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』が9月18日に全国公開される。

“はなまるかわいい”メインビジュアル解禁!

今回解禁となったメインビジュアルは、まるで夢の世界のような“不思議な庭”を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを目一杯掲げるポチタンや、ジェット先輩がキュートに描かれている。さらに、TVシリーズでは未だ存在自体が謎に包まれているキュアエクレール、シュシュタンの姿や、プリキュアでありながら、なぜか「怪盗団ファントム」として活動しており、その理由は秘められたままとなっているキュアアルカナ・シャドウとマシュタンの姿も。

そして、キラキラと輝くカラフルなサンキャッチャーと共に描かれるのは、映画オリジナルキャラクターの謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン。物語の舞台となる“不思議な庭”で出会った彼女たちは、あんなたちが挑む新たなナゾに深く関わる存在のようで……。

『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ!』も駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現。それぞれのプリキュアの活躍に胸が高鳴るビジュアルとなっている。“不思議な庭”に隠されたナゾとは? そしてタイトルにもある“2人の秘密”とは一体何なのか? 名探偵プリキュアはアンサーを見つけ出し、映画館でナゾをキュアット解決できるのだろうか。

ストーリー

ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生!

バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなったりして、みんな困っているみたい…。

そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。

彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった!

レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。

そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。

アランとレインはかりんのことをとても大切に思っているみたい。

かりんと仲良くなったあんなたちは、早速調査開始!ところが!平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。

ダメダメって一体なに!?不思議な庭に隠された秘密とは……?

そして!「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ!」も駆けつけるよ!

「名探偵プリキュア!」と一緒に、バラバラのヒントをつなげてナゾを解き明かそう!

そのナゾ、映画館でキュアット解決!

「たんプリ☆ぬりえコンテスト」開催決定!

キービジュアルが施された本ポスター、本チラシは6月26日より全国上映劇場にて順次設置予定。そして、 同日より「たんプリ☆ぬりえコンテスト」の開催が決定。一部劇場では超豪華特典がもらえるぬりえイベントも実施する。応募期間は6月26日から8月11日。

物語が動き出す重要なシーンを切り取った新スチール3点も到着!

街じゅうに「バツ印」がつけられれ、バツ印をつけられたものは動かなくなったり、使えなくなったりして、みんなを困らせる奇妙な「バツ印事件」を調査中の名探偵プリキュアたちの、物語に大きく関わるシーンを捉えた新スチール3点も解禁された。

1枚目は、路地裏と思われる場所で、手がバツ印の“ダメダメ”を、あんなとみくるとポチタンがプリキットミラールーペを手に追いかけるシーン。その様子をるるかとマシュタンが見ている姿が描かれ、これから巻き起こる、不思議な物語の幕開けを予感させる。そんな事件を追うあんなたちの前に現れる妖精の依頼人・レイン。「ダメダメからかりんを守って欲しい」という依頼を受け、あんなたちは、レインとともに新たなナゾを追うことに――。

2枚目はレインに案内され、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」に辿り着いた一同。バラが綺麗に咲き誇り、煌びやかな庭と古城を前に、目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー。その周りにはエレメント妖精たちが、歓迎しているかのように飛び交う。あたりを見渡し何やら考えている様子のキュアエクレールや、不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩の頭の上には、楽しそうなポチタンの姿も。そこで出会うのが、不思議な庭で暮らす少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アラン。しかし平和な「かりんの庭」にも突然“ダメダメ”が現れて、大ピンチに!? “ダメダメ”って一体何? 綺麗で不思議な「かりんの庭」にはどんな謎が隠されているのだろうか。

3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿。『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ!』そして『名探偵プリキュア!』のみんなへ精一杯力を送る。一緒にプリキュアを応援したくなるようなワクワク感が伝わり、物語の展開がより一層楽しみになる心ときめく新スチールが、本編への期待をさらに膨らまる。

入場者プレゼントはポチタンミラクルライト

入場者プレゼントは「ポチタンミラクルライト」に決定、数量限定で配布する。『映画プリキュアオールスターズF』(2023)以来、3年ぶりのミラクルライト復活だ。劇中でも重要なシーンで登場する同アイテムで、ポチタンたちと一緒にお揃いの「ポチタンミラクルライト」を持って、大きなスクリーンで活躍するプリキュアを元気いっぱい応援できる。なお、配布は中学生以下の小人に限る。

6月26日からプレゼントつきムビチケ前売り券(カード)発売開始!

プレゼントつきムビチケ前売り券(カード)の発売も決定。6月26日から劇場窓口(一部劇場を除く)にて販売をスタートする。劇場で購入した方にはフレークシールにもなる「映画オリジナル キラキラはなまるシール」を数量限定でプレゼント。キュアアンサー＆キュアミスティックver.とキュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウver.の2種類が用意されており、どちらか好きな方を選ぶことが可能だ。

そして、キャラクター別のムビチケ前売券(カード)が発売されることも決定。キュアアンサーをはじめ、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウそれぞれが描かれた4種類が用意され、各種通販サイト・プリキュア プリティストア(一部店舗を除く)他にて販売予定。詳しくは映画公式HPにて確認のこと。

プレゼント付きムビチケ前売券(カード)(数量限定)

前売り特典名称:映画オリジナル キラキラはなまるシール

・キュアアンサー＆キュアミスティック

・キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウ

※どちらかひとつをプレゼント

料金(税込):一般：1600円 ／ 小人(3歳以上)：900円

発売日:6月26日※劇場窓口にて発売 ※一部劇場を除く

キャラクターデザインムビチケ前売券(カード)

『名探偵プリキュア!』の全4絵柄から選べる。各種通販サイト・プリキュア プリティストア(一部店舗を除く)他にて販売予定。詳しくは映画公式HPにて確認のこと。

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