当時10歳で映画『南極料理人』(09)に出演し、堺雅人演じる西村の娘役を演じた小野花梨が「とにかく堺雅人さんがいい人だったことを覚えていて」と振り返った。

  • 小野花梨

    小野花梨

小野花梨が堺雅人との共演を回顧

映画『南極料理人』ファン投票第1位＆4Kリマスター化記念 緊急プレミア同窓会が14日、都内で行われ、堺雅人、生瀬勝久、きたろう、高良健吾、古舘寛治、黒田大輔、小浜正寛、沖田修一監督が登壇。また、イベント後半には、小野花梨がサプライズゲストとして登場した。

当時10歳で堺演じる西村の娘役を演じた小野は、生瀬から「撮影の時のこと覚えてる?」と聞かれると、「覚えてます!」と即答。「とにかく堺雅人さんがいい人だったことを覚えていて」「ずっと優しくしてくださって、何をやっても『いいねいいね』と言ってくれて」と話すと、堺は「あなたがすごかったからですよ。何をやっても良かった!」「怪訝そうな顔とかすごく良かったですよね」と絶賛した。

また、きたろうが「どうやって監督は小野さんを選んだんですか?」と質問すると、沖田監督は「オーディションで『最近あったイヤなことを教えてください』と言ったら、止まらないくらいしゃべりだした(笑)」と回顧。

これに小野が「ヤバいですね……! まったく覚えていません。恐ろしい……」と恥ずかしそうな表情を浮かべるが、生瀬と堺は「(最近あったイヤなことを)俺も考えておこう! 今度オーディションで聞かれたときにいっぱいしゃべろう」(生瀬)、「止まらないようにしよう」(堺)と茶目っ気たっぷりに話し、笑いを誘っていた。

『南極料理⼈』は、東京テアトルが創⽴80周年を記念し実施したファン投票企画「あなたが選ぶテアトル映画」(2026年6⽉25⽇〜7 ⽉15⽇)で、堂々の第1位を獲得。4Kリマスター化され、11⽉13⽇より全国公開される。

映画『南極料理人』あらすじ

南極観測隊の料理人として、ドームふじ基地へやってきた西村淳(堺雅人)。極限の環境で暮らす隊員たちにとって、食事は何よりの楽しみ。手間ひまかけた料理で、みんなの顔がほころぶ瞬間は一番の喜びだ。

しかし、日本には妻と8歳の娘、生まれたばかりの息子が待っている。これから約1年半、14,000km彼方の家族を思う日々がはじまる──。

「煽りがすごい」「現実の世界にいたら嫌」と嫌悪感のコメント続出も…充に鷲づかみにされる『Tシャツが乾くまで』
拷問シーンに“並々ならぬ決意”『VIVANT』飯田Pが明かす新庄役・竜星涼オファーの理由「言葉とは裏腹な不気味さ」
「2026年夏ドラマ」20作すべてを“視聴率無視”でガチ採点「『脚本・演出の是非を語ることすらナンセンス』と思わせる話題作」「とことん語りたくなるオリジナル作」「謎の連鎖と解明の絶妙なバランス」「ノーストレスで見られるドラマ」とは
「どうしたらいいんだろう」「すごく悩んでずっと探していた」48kgから15～16kg増量で主演に挑む横浜流星の“大きな課題”とは　手本となる俳優との初共演に刺激「すごく幸せなこと」「全部吸収しよう」
親友が突然自殺――思いを寄せるクラスメイトが死の真相を暴くために“デスゲーム”を計画　櫻坂46山崎天、『デス(青春)ゲーム』でドラマ初主演
謎の転校生が人間の欲望を暴く…『転校生ナノ』地上波放送決定　仲島有彩が俳優デビューで主演
山田五郎さん最後の出演『アド街』に高い注目度　下町にちなんだ総括で締めくくられた放送回
二宮和也「怯えながら参加している」 『VIVANT』現場の異次元スケール - 撮影の裏側に迫る『Adventure Log』
目を見開き絶叫する島崎遥香に「いい役者になった」と絶賛の声 『未婚詐欺』女たちの復讐モードに「ホラー展開、始まった!」
新木優子、Netflixシリーズ『SとX』出演を決めた理由　漫画のいちファンとして「映像になった作品を観てみたい」
心優しい准教授と女性弁護士、愛と狂気が交錯するラブサスペンス　木村了×野村麻純、縦型ショートドラマで『ジキル博士とハイド氏』オマージュ
寺西拓人が見せる“好きになってもしょうがない男”の説得力 『ラストノート』20歳差の恋を成立させる邪念なき芝居
関連画像をもっと見る