日本映画専門チャンネルでは、22日(21:30～)に、岩井俊二監督・黒木華主演の映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』＜4Kアップグレード版＞をテレビ初放送する。

2016年の劇場公開から10年。SNSで知り合った男性との結婚をきっかけに“普通の人生”から外れていく派遣教員・皆川七海(黒木)が、なんでも屋の安室(綾野剛)、自由奔放な真白(Cocco)らとの出会いを通して新たな居場所を見つけていく物語は、今も多くのファンに愛されている。

今回の放送を前に岩井監督がインタビューに応じ、作品誕生の経緯や、主演の黒木をイメージした創作、10年を経ても古びないSNS社会の描写、そして“現在の七海”を描く可能性について語った――。

岩井俊二監督

黒木華をイメージして生まれた七海「当て書きに近かった」

公開後も、主人公・七海の誕生日を祝う「七海誕生祭」などを通じ、ファンとの交流を続けてきた同作。岩井監督は「出来上がった映画にずっと寄り添い、10周年を迎えられました。このようなことは稀で、非常に幸せな作品だなと思います」としみじみ。毎年のように作品を見守ってきたファンに対し、「本当にありがたいです」と感謝する。

企画の始まりは、日本映画専門チャンネルで放送された岩井監督主宰の番組『岩井俊二映画祭 presents マイリトル映画祭』だった。

番組のアシスタントを選ぶオーディションで黒木ら2人が選ばれ、岩井監督とゲストのマニアックな映画談議を、2人が戸惑いながら聞くという構成で進行。やがて「この番組発の映画があってもいいよね」という話が持ち上がり、黒木を中心に企画が進められていった。

七海という人物について、岩井監督は「黒木さんをイメージしながら書きました。当て書きに近かった気がします」と明かす。前述の番組では、2人のアシスタントに「できるだけ小さい声で、気まずくお願いします」と演出しており、黒木のか細い語り口も、七海のキャラクター作りの一つになった。

黒木華

本番まで役者同士を会わせない「生の反応」の引き出し方

黒木を初めて見たのは、2011年、寺山修司原作・蜷川幸雄演出の舞台『あゝ、荒野』。その数ヶ月後に黒木が番組のオーディションへ現れ、「ああ、あの子だ」とすぐに気づいたという。

「その頃から何か違う感じはありました」と、才能の片りんを感じていた岩井監督。撮影現場でも、涙を流す場面を自然に演じる力量を感じていたが、芝居の中で重視したのは、「その瞬間瞬間、刹那刹那の真実味」だった。

役者同士を本番まで会わせず、ドアを開けた瞬間に初めて相手役を目にするような撮影も実施。和田聰宏演じる高嶋が黒木演じる七海のいる部屋へ突然現れる場面についても、事前に顔を合わせない状況をつくり、生の反応と臨場感を引き出していた。

岩井監督は普段から、事前に役者と演技について話し込みすぎないという。衣装合わせなどを通じ、それぞれの役者が自分なりに役を考え、組み立てたものを、まずはカメラの前で見せてもらうことを大切にしている。

「こういう芝居でいきましょうという話をしたところで、結局はカメラの前で実現される姿が全てです。事前に芝居の方針の約束をして、それが違っていた場合、次にどうやってリセットしたらいいのだろうとなってしまう。何も約束していなければ、そこから作っていけるので、僕としては楽なんです」