BS10のバラエティ番組『パンサー尾形のどんぶり旅』(毎週土曜11:00〜11:30)の放送100回記念特別番組『放送100回記念! 加賀百万石にサンキューSP!』が、15日から2週にわたり放送される。

100回記念にふさわしい豪華な金沢旅

旅の舞台は石川県金沢市。石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」のお祝いや、金箔で覆われた超豪華海鮮丼、金沢城・兼六園の観光、ひがし茶屋街でのお座敷遊びなど、100回記念にふさわしい豪華な金沢旅を届ける。

パンサー・尾形貴弘 コメント

100回も続くと思わなかったんで! ねぇ! なんで、本当こっから「どんぶり芸人」として、「どんぶりと言ったら尾形」って言われるように、こっから100回、200回ね、もう長寿番組にしたいですね! こっから芸能界、日本のどんぶり、「どんぶりと言ったら尾形!」っていうね、名を付けられるように! 200回、300回、1000回と、もう一生ね、この番組だけで食っていこうと思ってるんで僕! なんで、よろしくお願いします! よろしくサンキュー!!