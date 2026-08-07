BS10のバラエティ番組『パンサー尾形のどんぶり旅』(毎週土曜11:00〜11:30)の放送100回記念特別番組『放送100回記念! 加賀百万石にサンキューSP!』が、15日から2週にわたり放送される。
100回記念にふさわしい豪華な金沢旅
旅の舞台は石川県金沢市。石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」のお祝いや、金箔で覆われた超豪華海鮮丼、金沢城・兼六園の観光、ひがし茶屋街でのお座敷遊びなど、100回記念にふさわしい豪華な金沢旅を届ける。
パンサー・尾形貴弘 コメント
100回も続くと思わなかったんで! ねぇ! なんで、本当こっから「どんぶり芸人」として、「どんぶりと言ったら尾形」って言われるように、こっから100回、200回ね、もう長寿番組にしたいですね! こっから芸能界、日本のどんぶり、「どんぶりと言ったら尾形!」っていうね、名を付けられるように! 200回、300回、1000回と、もう一生ね、この番組だけで食っていこうと思ってるんで僕! なんで、よろしくお願いします! よろしくサンキュー!!
【編集部MEMO】
『パンサー尾形のどんぶり旅』はパンサー・尾形貴弘が、ニッポンの名物どんぶりを求めて全国各地を巡る旅番組。旅の途中では、尾形の持ちギャグ「サンキュー!」にちなんだミッションに挑戦。そして地域の人たちとふれあい、感謝の気持ちを忘れずに、うまい! どんぶりを堪能。土曜の朝からポジティブになれるステキな旅を届ける。BSフジの放送(毎週土曜9:00〜9:30)後はTVer/FODで1週間見逃し配信、FODではアーカイブ配信中。